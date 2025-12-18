Feroz incendio en Corrientes: destruyó una maderera y una colchonería en Ruta 5

Un incendio de grandes proporciones destruyó por completo las instalaciones de una maderera y un local de colchones en el barrio San Ignacio de la capital correntina. El foco ígneo se inició el miércoles por la noche a la vera de la Ruta provincial N° 5, y por la magnitud de la emergencia, se debió desplegar un operativo conjunto que incluyó apoyo de localidades vecinas.

Muerte del soldado en Olivos: llevaba cinco meses de servicio y por qué el puesto donde ocurrió el disparo es clave

“Pedimos apoyo de Paso de la Patria y Empedrado, que tenían cisternas de mayor capacidad de agua, y trabajamos hasta las 5:30 de la mañana”, detalló Daniel Bertorello, jefe de los Bomberos Voluntarios de la ciudad de Corrientes. En total, participaron 15 dotaciones y 70 personas en las tareas de extinción.

Pérdidas totales y peligro inminente

Las llamas comenzaron en el predio de Forestal Maderas y, debido a la alta combustibilidad de los materiales, se propagaron rápidamente hacia un comercio de colchones lindante. El riesgo fue extremo durante las primeras horas debido a la proximidad de una estación de servicio, lo que obligó a los brigadistas a priorizar el enfriamiento de las áreas perimetrales.

En declaraciones a radio Sudamericana, Bertorello explicó la complejidad del escenario: “Por las altas temperaturas no podíamos acercarnos; nuestros equipos aguantan hasta cierta cantidad de grados, entre 300 y 400”. El calor extremo provocó daños estructurales irreparables y la pérdida absoluta de la mercadería en ambos establecimientos.

Tragedia en Corrientes: hallaron muerto a un suboficial del Ejército en un cuartel de Monte Caseros

Control y peritajes

Tras más de seis horas de trabajo ininterrumpido, el fuego fue controlado durante la madrugada de este jueves. No obstante, dos dotaciones de la Policía de Corrientes permanecen en el lugar realizando tareas de guardia de cenizas para evitar posibles reactivaciones de los focos.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio. Peritos de Bomberos iniciarán las investigaciones pertinentes una vez que el terreno esté lo suficientemente frío para trabajar de manera segura entre los escombros.