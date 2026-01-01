Noche de pánico y muerte en Año Nuevo: los videos del incendio trágico en un bar de un centro de esquí en Suiza

Una celebración de Año Nuevo terminó en tragedia en la madrugada del jueves en Suiza, donde un incendio en un bar en el centro de esquí de Crans-Montana, en los Alpes suizos, dejó decenas de muertos y alrededor de un centenar de heridos, la mayoría de ellos en estado grave. El hecho ocurrió en Le Constellation, un local concurrido por turistas internacionales.

Según informaron autoridades locales y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, según información de la Policía suiza, alrededor de 40 personas habrían fallecido, aunque la cifra exacta aún no fue confirmada. Las víctimas serían de distintas nacionalidades, y la identificación avanza con dificultad debido a la gravedad de las quemaduras.

“Estamos trabajando para identificar a las víctimas y notificar a las familias, pero llevará tiempo; por ahora es prematuro dar un número más preciso. Estamos devastados”, explicó el jefe de la Policía del cantón de Valais, Frédéric Gisler, visiblemente conmocionado en una conferencia de prensa.

El incendio se desató alrededor de la 1.30 de la madrugada, cuando el bar, ubicado en un subsuelo, estaba repleto de personas que celebraban la llegada del nuevo año. Minutos después, el fuego se propagó con rapidez por el local.

En uno de los videos que circularon en redes sociales se registran los instantes previos al incendio. Las imágenes muestran a una multitud reunida frente al bar, reunida ante un escenario en los segundos previos a llegada del Año Nuevo, mientras estalla pirotecnia.

Poco más de una hora después, el clima de celebración se transformó en tragedia. Una de las personas presentes en el bar registró cómo el fuego comenzó a propagarse por el techo del lugar, mientras la música aun sonaba de fondo.

Otro de los videos registrados en el lugar muestra cómo las llamas envolvían el bar, mientras una densa columna de humo emergía desde el techo y se elevaba sobre la calle.

Un turista estadounidense contó a la agencia AFP que vio a personas “corriendo y gritando en la oscuridad”. Otros testigos describieron cómo algunos rompían ventanas para escapar, mientras padres desesperados llegaban en autos para buscar a sus hijos. “Parecía una película de terror”, dijo un joven a la cadena francesa BFMTV.

El operativo de emergencia incluyó helicópteros y decenas de ambulancias, y la zona fue acordonada. Las unidades de terapia intensiva y los quirófanos del cantón de Valais alcanzaron rápidamente su capacidad máxima, según confirmó el responsable del gobierno regional, Mathias Rénard, quien lamentó que “una noche que debía ser de celebración se transformó en una pesadilla”.

Fatal incendio en un bar en Suiza: testigos declararon que una bengala habría iniciado el fuego

Si bien las causas del fuego aun no fueron comunicadas por las autoridades, dos mujeres declararon a BFMTV que, minutos antes del incendio, un barman llevaba sobre los hombros a una moza con una bengala encendida dentro de una botella, que habría prendido fuego el techo de madera.

“Había mozas que llevaban botellas de champagne con bengalas, y las acercaron al techo, lo que provocó que se prendiera fuego”, relató un testigo. Esa versión aún no fue confirmada y forma parte de la investigación en curso.

Otro de los testigos describió al incendio mortal que arrasó un bar en Crans-Montana como una “explosión”. “Los testimonios y la investigación indican que fue el propio fuego el que hizo que el aire dentro del local se incendiara de manera súbita”, señaló Stéphane Ganzer, integrante del Consejo de Estado de Valais, durante una conferencia.

Ganzer, un exbombero, aclaró que la explosión fue consecuencia directa del incendio: “El fuego se propagó y, a medida que se desarrolló, generó una explosión generalizada”.

Por el momento, las autoridades sí descartaron indicios de terrorismo o de incendio intencional, aclaró la fiscal general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud. “En ningún momento se consideró la hipótesis de un ataque”, remarcó.

