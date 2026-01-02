El cardenal Ángel Rossi participará del primer consistorio convocado por el papa León XIV

El cardenal cordobés Ángel Sixto Rossi participará del primer consistorio convocado por el papa León XIV, que se realizará los días 7 y 8 de enero en Roma y marcará el inicio formal del nuevo pontificado. El encuentro reunirá en el Vaticano a los principales referentes del Colegio Cardenalicio de todo el mundo y será una de las primeras instancias de definición política y pastoral del nuevo Papa.

La presencia de Rossi, arzobispo de Córdoba y uno de los cardenales argentinos creados en los últimos años, se inscribirá en una instancia de especial relevancia para la Iglesia católica, ya que el consistorio es el ámbito en el que el pontífice intercambia diagnósticos sobre la situación de la Iglesia y comienza a delinear los lineamientos centrales de su gobierno.

Temporal en Córdoba: un muerto, caída de árboles y postes, y autos destrozados por la piedra

Para el cardenal argentino, de reconocida trayectoria pastoral y fuerte impronta social, la participación en este primer encuentro tendrá un valor singular. No solo por tratarse del debut colegiado de León XIV, sino también porque le permitirá formar parte del núcleo inicial de consultas con el que el nuevo Papa buscará consolidar su liderazgo y dar señales sobre el rumbo que imprimirá a su papado.

Rossi, jesuita y referente del trabajo territorial en contextos de exclusión, ha tenido en los últimos años una presencia creciente en la vida eclesial latinoamericana, con posiciones públicas sobre temas sociales, derechos humanos y diálogo interreligioso. Su participación en el consistorio implica una presencia de la Iglesia argentina en el escenario vaticano y renovará las expectativas sobre el rol que podrá desempeñar América Latina en esta nueva etapa.

Llaryora se reunió con la cúpula de la Policía de Córdoba

El consistorio funcionará además como una primera instancia de contacto político y pastoral entre León XIV y los cardenales, en un contexto global atravesado por conflictos bélicos, crisis humanitarias y debates internos en la Iglesia.

Los lineamientos que surjan revelarán la continuidad y los cambios en el gobierno de la Santa Sede, posteriores al papado de Francisco, el argentino Jorge Bergolio.