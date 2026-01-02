Temporal en Córdoba: un muerto, caída de árboles y postes, y autos destrozados por la piedra

Un trabajador muerto, caída de árboles y postes de luz, y autos destrozados por el granizo fue el resultado del fuerte temporal que afectó en las últimas horas la zona norte de la ciudad de Córdoba y el Departamento Colón.

El vendaval, que se desató en la tarde de Año Nuevo y que se prolongó durante unos 15 minutos, destruyó los vidrios de los vehículos que se encontraban en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella de la ciudad de Córdoba.

Tormenta trágica

Un empleado, identificado como Jorge Giannineto, de 61 años, murió tras la voladura de cuatro cabinas a la altura del peaje de Estación Juárez Celman, sobre ruta 9 Norte.

Otros dos trabajadores resultaron con lesiones de distinta consideración, pero están fuera de peligro. Un hombre resultó con traumatismo de cráneo y una mujer con posible fractura de miembro inferior, informaron fuentes oficiales.

En la zona trabajan desde ayer efectivos de la Policía de la Provincia de Córdoba, Bomberos Voluntarios locales, Vital Rescate, Gendarmería Nacional, Policía Caminera y autoridades de Seguridad de la localidad.

Gustavo Rossi, del gremio de UECARA, contó que "aparentemente pasó por entre medio de las cabinas el viento fuerte".

"Una de las cabinas abrió donde estaba Jorge, que fue justamente a auxiliar a una de las peajistas. Aparentemente, digo aparentemente porque el peritaje todavía está en curso", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Además señaló que la "estación está cerrada" y que "en el día de hoy no va a funcionar, no van a estar los trabajadores hasta que no se haya hecho una verificación que pueda dar la certeza que no va a ocurrir absolutamente nada nuevamente".

"Y en esas circunstancias se desprenden tres de las cabinas que están dentro de la estación y una terminó aplastándolo a Jorge y los otros dos chicos por suerte no salieron y pudieron después del temporal, después que pasó ese viento fuerte, salir obviamente con algunos golpes, pero gracias a Dios ellos están bien", prosiguió en su relato al lamentar la muerte del trabajador.

Rossi expresó que es "una situación muy difícil, muy dura, y ha dejado consternado a todos los trabajadores de esa estación de peaje en particular".

Caída de postes

El Gobierno de Córdoba precisó que "se registró la caída de 15 postes de media tensión sobre la Ruta Nacional 9 Norte, entre los kilómetros 724 y 729, lo que ocasionó interrupciones en el servicio eléctrico, de telefonía y conectividad".

Operarios de EPEC se encuentra trabajando en el lugar, mientras que Caminos de las Sierras colabora con la señalización y ordenamiento del tránsito.

Además "se constataron voladuras parciales de techos en algunas viviendas de la zona sur, que afectaron a varias familias".

Defensa Civil asiste a los vecinos damnificados y se solicita la colaboración solidaria con chapas, colchones y frazadas, a fin de atender las necesidades inmediatas.

El meteorólogo Rafael Di Marco detalló en sus redes sociales que las ráfagas de viento alcanzaron al menos los 92 kilómetros por hora en Colonia Caroya y parte de Jesús María.

Cuál es la situación por localidades

Colonia Caroya: caída de árboles y tendido eléctrico.

Colonia Vicente Agüero: caída de árboles y tendido eléctrico, sin daños en viviendas.

Jesús María: caída de árboles y tendido eléctrico; se realizan relevamientos en barrios y zona de camping.

Malagueño: caída de postes, árboles y una voladura de techo.

Villa Allende: dos barrios afectados por caída de árboles y corte de red eléctrica de media tensión.

Foto interna: El Doce.