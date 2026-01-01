Incidentes y cruces entre el municipio y la Provincia tras los disturbios de Año Nuevo en Alta Gracia

La madrugada del primer día de 2026 estuvo marcada por graves incidentes en el parque del Sierras Hotel de Alta Gracia, donde los festejos por la llegada del año nuevo derivaron en un escenario de violencia, golpes, botellazos y corridas. El descontrol dejó varias personas heridas, daños materiales y a trabajadores municipales completamente desbordados, además de abrir un fuerte cruce político por la responsabilidad en materia de seguridad.

Según informaron fuentes municipales, durante varias horas intervinieron la Guardia Local, inspectores de Tránsito y servicios de ambulancias para intentar contener la situación. Sin embargo, desde el municipio denunciaron la ausencia de efectivos policiales en un evento que había convocado a una gran cantidad de jóvenes y para el cual —aseguran— se había solicitado apoyo con antelación.

El intendente Marcos Torres salió a defender el accionar de la Guardia Local y apuntó directamente contra la Policía de Córdoba. “Nos dejaron solos. Todo esto se desató cerca de las seis de la mañana y estábamos sin apoyo, a pesar de haberlo solicitado”, afirmó. Además, adelantó que se elevará un reclamo formal ante las autoridades provinciales por lo ocurrido.

Desde el municipio señalaron que los hechos dejaron en evidencia una falta de coordinación para garantizar la seguridad en eventos de alta concurrencia, además de reabrir el debate sobre la naturalización de la violencia durante los festejos masivos.

Horas después, el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, visitó Alta Gracia y se reunió con el jefe de la Departamental Santa María, comisario mayor Héctor Villagra. En un comunicado oficial, el funcionario provincial se refirió a los disturbios y respaldó el accionar policial. “Enviamos tres móviles al lugar y la Policía intervino”, aseguró.

Quinteros también cuestionó la decisión de habilitar el predio para los festejos. “El parque del Sierras Hotel estuvo cerrado casi todos los fines de semana del año, con lo cual no se entiende por qué abrirlo un 31 de diciembre a la noche”, sostuvo. Y cerró con una frase que profundizó la polémica: “La Policía no deja solo a nadie. Cuando alguien no toma buenas decisiones y pasa algo, no es bueno intentar salvarse solo”.