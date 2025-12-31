Verano 2026: el interior cordobés proyecta un 80% de ocupación turística

De cara al verano 2025, municipios turísticos del interior de Córdoba proyectan una ocupación cercana al 80%, según estimaciones oficiales basadas en reservas y experiencias de temporadas anteriores. La expectativa está puesta en los meses de enero y febrero, con propuestas orientadas al turismo familiar, actividades al aire libre y eventos culturales. Villa General Belgrano, Anisacate, Río Ceballos y La Cumbre presentaron agendas que buscan sostener la afluencia de visitantes durante todo el verano.

Las autoridades locales coinciden en que, pese al contexto económico y al impacto del tipo de cambio, el turismo interno continúa eligiendo destinos serranos. En ese marco, se reforzaron operativos de seguridad, servicios municipales y propuestas gratuitas para atraer visitantes de distintos puntos del país. La planificación incluye espectáculos, festivales, actividades deportivas y recorridos guiados.

En Villa General Belgrano, la directora de Turismo, Gabriela Cachayu, señaló que el destino apuesta a una temporada con fuerte presencia de actividades culturales y al aire libre. Durante el verano se realizarán noches temáticas todos los sábados en la explanada del Salón de Eventos y la tradicional Summer Fest, que tendrá lugar los lunes, martes y miércoles, cada 15 días, durante enero y febrero. Además, se ofrecerán propuestas gratuitas como el ascenso al Cerro de la Virgen, recorridos por la Reserva Pozo Verde y city tours históricos.

Por su parte, la intendenta de Anisacate, Natalia Contini, explicó que el municipio activó el Operativo Verano, que funciona todos los días de 11 a 19 horas en las bajadas al río sobre Ruta 5. El dispositivo incluye guardavidas certificados, Defensa Civil, Guardia Urbana, Policía provincial y ambulancia. La jefa comunal indicó que el verano pasado se alcanzó un 90% de ocupación y que actualmente las reservas ya superan el 70%, con expectativas de repetir esos números durante enero y febrero, acompañadas por actividades gratuitas y shows en el Rincón Criollo.

En Río Ceballos, el director de Turismo Marcelo Ottonello destacó que la temporada comienza a principios de enero, con actividades todos los días de la semana. La agenda incluye ciclos de cine, música y folclore, además de eventos destacados como el encuentro de autos tuning el 10 y 11 de enero, el Festival de la Quebrada el primer fin de semana de febrero y los Carnavales. El cierre de la temporada está previsto para Semana Santa, con el encuentro internacional de globos aerostáticos, que el año pasado convocó a unas 150.000 personas.

En tanto, en La Cumbre, el intendente Pablo Alicio explicó que la temporada se organiza junto al sector privado a través del ente mixto de turismo. El verano comenzará con la Noche del Arte, que se realizará el 3 y 4 de enero, con recorridos por ateliers y museos locales. Durante enero y febrero se sumarán espectáculos culturales, obras de teatro y eventos deportivos, como el triatlón municipal, acompañados por un operativo de seguridad reforzado junto a la Provincia.

Con propuestas que priorizan el contacto con la naturaleza, la cultura local y el acceso gratuito a muchas actividades, los municipios cordobeses buscan posicionarse como destinos elegidos para el verano. La expectativa está puesta en sostener el movimiento turístico y ofrecer experiencias seguras y variadas a quienes elijan vacacionar en el interior de la provincia.