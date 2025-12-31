Se conoció el primer ránking de AADET: El duelo de taquilla en Carlos Paz ya tiene un ganador.

La temporada teatral de Villa Carlos Paz ya tiene sus primeros números. La Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET) difundió las cifras oficiales correspondientes a la semana del 22 al 28 de diciembre de 2025, confirmando que la obra "Ni media palabra" se posicionó como la obra más vistas de los primeros días de exbibición de la plaza serrana.

El espectáculo, que marca el reencuentro sobre el escenario de Nicolás Cabré, Mariano Martínez y "El Bicho" Gómez, más la dirección de Rocío Pardo logró ubicarse en el primer puesto de los indicadores más relevantes de la cartelera, liderando simultáneamente en recaudación, cantidad de espectadores y porcentaje de ocupación de sala.

El podio de la semana

De acuerdo con los datos relevados por la entidad, la producción de Pardo Producciones en el Teatro Holiday alcanzó el mayor volumen de ingresos y de público con apenas 4 funciones. El resto de la competencia directa muestra un escenario sólido pero por debajo del líder:

En Recaudación: Detrás de "Ni media palabra", se ubica en segundo lugar "Corto-Circuito" (Teatro del Lago), seguida por "Epico" (Teatro Luxor) en el tercer puesto. El Top 5 lo cierran "Suspendan la boda" (Candilejas) y el show de Camilo Nicolás.

En Asistencia: El ranking de espectadores mantiene la misma tendencia, con las tres producciones de punta realizando entre 3 y 4 funciones en el periodo analizado.

En Ocupación: En cuanto al porcentaje de butacas cubiertas por función, destaca la aparición de "El show de Cocodrilo" (Villa Sports Bar) en el segundo lugar, desplazando a otras producciones de mayor despliegue.

Disparidad en el valor de las entradas

Un dato clave que surge de las planillas de AADET es la estrategia de precios de cada espectáculo. Mientras que "Ni media palabra" lidera la taquilla con un precio máximo de $41.000, la obra "Corto-Circuito" registra el precio promedio de entrada más alto de la temporada hasta el momento, con un valor de $37.218.

Carlos Paz lanzó su temporada 2026 con alfombra roja y desfile de elencos

En el otro extremo, para quienes buscan opciones más accesibles dentro de los espectáculos más vistos, "Suspendan la boda" ofrece tickets desde los $15.000, posicionándose como una de las propuestas más competitivas en precio.

Este primer informe consolida el protagonismo de las figuras de "Ni media palabra" y marca el inicio de una competencia que promete ser reñida durante todo el mes de enero en la villa turística.