Llaryora se reunió con la cúpula de la Policía de Córdoba

El gobernador Martín Llaryora encabezó una reunión de trabajo con el Estado Mayor de la Policía de Córdoba en la primera agenda institucional de la fuerza en vísperas de Año Nuevo, se informó oficialmente.

Llaryora con la Policía de Córdoba

Del cónclave participaron el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; el jefe de Policía, comisario general Marcelo Marín, junto a los tres subjefes de la fuerza: el comisario general Alberto Bietti, Iván Rey y Federico Cisnero, entre otras autoridades.

Durante el encuentro “se repasaron lineamientos operativos, se analizó el trabajo realizado a lo largo del año y se abordaron los desafíos vinculados a la seguridad en todo el territorio provincial, con especial atención al despliegue preventivo previsto para las celebraciones de fin de año”.

Mensaje del gobernador

El mandatario transmitió después un mensaje oficial de saludo y reconocimiento a todo el personal, que fue difundido por radiocomunicaciones desde la Jefatura y la Central 911.

“Llaryora destacó la vocación, el compromiso y el esfuerzo cotidiano de los hombres y mujeres que integran la fuerza, y remarcó que cuentan con un gobierno que los acompaña, los valora y confía en su tarea”, indica un comunicado oficial.

Además reafirmó que Córdoba impulsa reformas e inversiones históricas en materia de seguridad, orientadas a mejorar las condiciones de trabajo del personal policial, con más equipamiento, tecnología, herramientas y recursos, bajo la premisa de “cuidar a quienes nos cuidan”.

Por último el gobernador agradeció el servicio prestado durante todo el año y ratificó el acompañamiento del Gobierno de Córdoba a la familia policial, destacando el orgullo que representa su labor para toda la comunidad, señalaron fuentes policiales.