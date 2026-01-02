Córdoba arranca el verano con récord turístico: más de 500 mil visitantes entre fin de año y enero

El turismo en Córdoba atraviesa un inicio de verano auspicioso. Entre el cierre de diciembre y los primeros días de enero, más de 500 mil personas recorrerán distintos destinos de la provincia, impulsadas por una fuerte ocupación hotelera, reservas activas y un flujo sostenido por las rutas.

Según datos oficiales de la Agencia Córdoba Turismo, el movimiento se intensificó durante Año Nuevo y continúa de cara al primer fin de semana de enero, con estadías promedio de entre tres y cinco días y una tendencia marcada a viajar con o sin reserva previa, en función del clima y las promociones disponibles.

Como se anticpó, Dario Capitani, el presidente de la Agencia de Córdoba Turismo, mencionó: “No tenemos dudas que esta temporada será superior a la anterior y que Córdoba será la provincia más elegida de todo el país en este verano 2026 que ya empezó con todo en diciembre”.

Alta ocupación en los principales destinos turísticos

Las cifras relevadas por el área de Estadísticas del organismo provincial muestran niveles elevados en los principales polos turísticos. Villa Carlos Paz alcanzó un 85% de ocupación durante Año Nuevo y ya registra un 47% de reservas para el fin de semana, con hoteles de categorías superiores que superan el 95%.

En La Falda, la capacidad estuvo completa para el cambio de año y se mantiene en torno al 65% para los próximos días.

En el Valle de Traslasierra, Nono presentó un 80% de ocupación y reservas del 64%, mientras que Villa Las Rosas llegó al 92%, con un 55% proyectado para el fin de semana. En tanto, Santa Rosa de Calamuchita y Villa General Belgrano rondaron el 80%, consolidándose como destinos elegidos para escapadas familiares.

La costa de la laguna Mar Chiquita también mostró números destacados: Miramar y Balnearia superaron el 90% de ocupación, con reservas que alcanzan el 75%.