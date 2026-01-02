Toma sobre los cambios en la SIDE: "No entiendo qué se ha buscado con este decreto"

Miguel Ángel Toma aseguró este viernes que "muchas veces una buena idea termina siendo mal ejecutada" al referirse a los cambios establecidos por decreto en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Disturbios en Alta Gracia: Gvozdenovich entró en la pelea Torres–Quinteros y denunció “improvisación” del Gobierno

Cambios en la SIDE

“Muchas veces una buena idea termina siendo mal ejecutada y en lugar de servir al propósito que tiene que servir, es contradictorio. Dicho en otros términos, que había que actualizar la legislación de inteligencia sin ninguna duda, sin ninguna duda”, sostuvo el extitular de la SIDE.

“Ahora, si se la hace de la manera en que se la hizo, con el contenido que tiene este DNU, más allá de la buena decisión del presidente de modernizar esa estructura, termina complejizándola, haciéndola mucho más compleja y, consecuentemente, va a generar una serie de polémicas que son falsas, en definitiva, pero que van a ser aprovechadas en orden a cuestiones de naturaleza política”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Insisto, ese decreto realmente no sirve a la finalidad que buscaba de modernizar una legislación. Esto para mí es central y esto para mí es la cuestión de fondo donde una buena idea termina siendo mal ejecutada”, subrayó el exfuncionario.

“Usted o yo, si detiene a una persona que está cometiendo un delito y se le entrega a la Policía, eso está absolutamente previsto en toda la legislación de la Argentina”, precisó en diálogo con el periodista Jorge “Petete” Martínez.

“De manera que volver a ponerlo en un decreto y respecto de las estructuras de inteligencia, lo único que hace es generar un debate que no tiene sentido, que incluso llega a colocar al propio decreto en el borde del planteo de la inconstitucionalidad, como de hecho va a ocurrir, ya lo están anticipando sectores de la oposición”, enfatizó Toma.

Temporal en Córdoba: un muerto, caída de árboles y postes, y autos destrozados por la piedra

“No entiendo qué se ha buscado con este decreto”

Además consideró que “este decreto lo único que hace es burocratizar más la actividad de inteligencia, generar falsos debates y realmente convertir a la inteligencia en un monstruo que no va a terminar cumpliendo su función con agilidad, con eficacia, porque ha sido burocratizada”.

“La verdad, no entiendo qué se ha buscado con este decreto. Insisto, más allá de la necesidad que había de incorporar un nuevo elemento a la legislación. ¿Por qué? Porque el impacto de la tecnología ha sido fundamental”, aseveró el exministro del Interior.

“Si no incorpora tecnología en la actividad de inteligencia, corre detrás de la pelota. Entonces, es fundamental eso. Y además porque ha cambiado la naturaleza de las amenazas. Entonces, ¿cómo no va a actualizar la legislación?”, se preguntó.

Y luego respondió: “Ahora si lo hace de la manera en que le ha hecho este decreto, en realidad no va a lograr ese objetivo, va a generar un debate falso, va a generar un debate político que en definitiva va a atentar contra el objetivo que tiene actualizar el sistema de inteligencia, que es proteger de mejor manera a la sociedad argentina”.

“La verdad no entiendo adónde apunta la complejidad de este decreto y hasta la utilización equivocada de determinados vocablos que generan este debate falso”, concluyó Toma.