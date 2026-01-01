Disturbios en Alta Gracia: Gvozdenovich entró en la pelea Torres–Quinteros y denunció “improvisación” del Gobierno

Los disturbios ocurridos en los alrededores del Sierras Hotel en Alta Gracia durante los festejos del año nuevo desataron el fuego cruzado entre las autoridades provinciales y municipales, con una clara implicancia política.

El intendente de Alta Gracia, Marcos Torres, y el Ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, protagonizaron un cruce de declaraciones que encendieron la polémica, mientras la UCR, a través del jefe de la bancada en la Legislatura, Matías Gvozdenovich, se metió en la disputa con un fuerte cuestionamiento dirigido a la administración provincial.

Por un lado, la cartera de Seguridad que comanda Quinteros salió a defender la actuación de la Policía y apuntó a la gestión local, a cargo de Torres, por habilitar el evento que congregó a gran cantidad de jóvenes en el parque del Sierras Hotel de Alta Gracia.

El gobierno local acusó la ausencia de apoyo efectivo por parte de la Policía ante el desborde que generó un clima de violencia, golpes, botellazos y corridas. Ante el reclamo del municipio por la falta de policías, el bloque de legisladores radicales presentó un pedido de informes para esclarecer lo sucedido en los festejos que se salieron de control en la madrugada del 1 de enero.

Incidentes y cruces entre el municipio y la Provincia tras los disturbios de Año Nuevo en Alta Gracia

En este marco, el halcón radical se sumó a la controversia, centrando sus críticas en la respuesta del ministro Quinteros. Desde la UCR, aseguraron que este episodio pone de manifiesto la "improvisación" en las políticas de seguridad del gobierno de Martín Llaryora y, al mismo tiempo, revela las tensiones internas dentro del peronismo provincial de cara al 2027.

"Lo ocurrido es un claro ejemplo de cómo el Gobierno provincial intenta, pretende con personal, solo preparado por un curso de vigilancia (por la Guardia Urbana), resolver conflictos graves de inseguridad entre personas", se quejó Gvozdenovich en un comunicado. En este sentido, la espada radical apuntó a la “improvisación” de la administración provincial, que, según el opositor, no logra garantizar ni la seguridad ni la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.

Versión local

Desde el lado del municipio de Alta Gracia, el intendente Torres aportó su versión de los hechos al salir al cruce de las declaraciones formuladas por el titular del área de Seguridad, quien visitó este jueves la localidad, donde se reunió con el jefe de la Departamental Santa María, comisario mayor Héctor Villagra.

Quinteros se refirió a los incidentes ocurridos en el parque del Sierras Hotel y respaldó el accionar policial: "Enviamos tres móviles al lugar y la policía intervino". El ministro cuestionó las decisiones del municipio de abrir el parque del Sierras Hotel en una fecha tan crítica, argumentando que “la Policía no deja solo a nadie”, y que no es correcto intentar "salvarse solo" cuando algo sale mal. Fue una señal clara de la escalada del cruce político.

El fuego cruzado se avivó con la réplica del intendente a los dichos del funcionario provincial. "Existen comunicaciones, audios y mensajes de inspectores de Tránsito, Ambiente, Guardia Urbana y trabajadores municipales que coinciden en hechos claros: hubo ausencia de acompañamiento policial en momentos críticos y hubo preocupación real por la seguridad ante una situación completamente desbordada", aseveró.

En este contexto de tensión política, Torres redobló su pase de factura contra el titular de la cartera de seguridad. "Lamentamos que el ministro Juan Pablo Quinteros se haya retirado de Alta Gracia sin contar con la información completa y correcta sobre lo ocurrido en el Parque del Sierras Hotel y sus inmediaciones”, señaló la gestión municipal.

Según el municipio, hubo agresiones al personal de la Guardia Urbana, poniendo en riesgo la seguridad tanto de los trabajadores municipales como de los jóvenes que se encontraban en el lugar. "La dimensión de lo ocurrido no puede minimizarse", enfatizó.

Una disputa con fondo político

Los disturbios ocurridos en el inicio del nuevo año en la ciudad cabecera del departamento Santa María desató el cruce de versiones por las responsabilidades del caso, pero cobraron mayor volumen por el fuerte componente político.

El radical Gvozdenovich se metió en la polémica que protagonizaron Quinteros y Torres por la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno (municipal y provincial). En el radicalismo entienden que este episodio es parte de “la interna feroz” que vive el peronismo cordobés rumbo al escenario electoral de 2027.

Por su parte, en el plano de la gestión, Torres aseguró que “no se trata de confrontar, sino de trabajar con información verdadera para corregir lo que falló". "La seguridad de los vecinos requiere coordinación real, compromiso y presencia efectiva”, acentuó. En su contestación a Quinteros, resaltó que el gobierno de Alta Gracia "sigue dispuesto al trabajo mancomunado con el Ministerio de Seguridad de la Provincia".