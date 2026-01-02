El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este viernes 2 de enero

Este viernes 2 de enero el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.480 pesos y cotiza a 1.430 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.430.
- - Venta: $1.480.
Dólar Blue
- - Compra: $1.514
- - Venta: $1.546.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.468,58 para la compra, y $1.519,83 para la venta.
Este viernes 2 de enero la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.430.
- - Venta: $1.490.
BBVA
- - Compra: $1.425.
- - Venta: $1.475.
ICBC
- - Compra: $1.435.
- - Venta: $1.485.
Banco Galicia
- - Compra: $1.420.
- - Venta: $1.470.
Banco Santander
- - Compra: $1.425.
- - Venta: $1.475.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.425.
- - Venta: $1.475.
Banco Macro
- - Compra: $1.415.
- - Venta: $1.485.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.442.
- - Venta: $1.482.