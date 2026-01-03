Tras las amenazas de Trump, Petro ordenó reforzar la frontera de Colombia con Venezuela

Este sábado 3 de enero, tras recibir una amenaza directa del gobierno de Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro ordenó reforzar la frontera de Colombia con Venezuela con soldados armados y tanques de guerra que, normalmente, se usan para combatir las guerrillas.

El conflicto entre el mandatario colombiano y Donald Trump se intensificó en las últimas horas, cuando Petro cuestionó los ataques contra el régimen chavista que terminaron con el arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro. Al escuchar esta declaración, Donald Trump le lanzó una severa advertencia: "Él está produciendo cocaína y la están enviando a Estados Unidos, así que sí, tiene que cuidarse el trasero".

La agencia de noticias AFP vio grupos de soldados en los puentes que conectan el departamento colombiano de Norte de Santander con el estado venezolano de Táchira. Además, militares de bajo rango parados junto a tanques camuflados le contaron a los periodistas que recibieron la orden de dejar las zonas donde habitualmente realizan operativos contra guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para controlar la frontera con Venezuela mientras crecen las dudas sobre el futuro del chavismo. Sin embargo, un integrante de la Guardia Nacional Bolivariana dijo que la situación en su país está en “orden”.

Colombia también activó una alerta por posibles atentados de grupos armados que se mueven a ambos lados de la frontera, especialmente los integrantes del ELN y los disidentes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias) que mostraron recientemente su rechazo a las amenazas de Trump contra Venezuela.

Gustavo Petro

Los ciudadanos de ambos países se preguntan si la detención y traslado de Maduro a Estados Unidos terminará con la crisis económica y social que obligó a millones de ciudadanos venezolanos a emigrar a Colombia.

Maduro siendo trasladado a Estados Unidos

El arresto del líder bolivariano, que desde 2013 era el máximo líder del régimen chavista, es “una luz al final del túnel”, reconoció un venezolano de 46 años que solicitó no dar su nombre por miedo a posibles represalias. El conductor de una moto añadió: “Contamos con regresar al país con nuestras familias”.

Por su parte, Kevin Herrera, un mesero de 26 años que ondeaba una bandera venezolana en la ciudad de Cúcuta, remarcó que espera regresar pronto a Venezuela con su esposa: “Nada como la patria de uno”.

