Colombia dio una ubicación donde habría sobrevivientes de lanchas atacadas por EE.UU.

Este viernes 2 de enero, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio en sus cuentas de redes sociales una presunta ubicación de los sobrevivientes de embarcaciones que fueron atacadas en el Caribe por la flota que Estados Unidos envió para detener el narcotráfico. “Aviso a todos los gobiernos de la zona. Está parece ser la zona exacta donde cayeron los lancheros que se arrojaron de embarcaciones que fueron bombardeadas. Se sabe que tres personas murieron, el resto quedó viva porque se arrojaron al mar. Información conseguida por nuestra fuerza naval que está dispuesta a colaborar”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

El presidente colombiano no dio más detalles específicos sobre el hecho, pero en una imagen que compartió junto a su posteo, señaló un punto ubicado al sur del estado mexicano de Oaxaca y al oeste de Costa Rica.

El posteo de Gustavo Petro

Para poner sus palabras en contexto, es importar señalar que el pasado miércoles, Estados Unidos anunció: “El 30 de diciembre, bajo la dirección de Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur realizó ataques cinéticos contra tres embarcaciones narcotraficantes que viajaban en convoy. Estas embarcaciones eran operadas por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales. La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y habían transferido narcóticos entre las tres embarcaciones antes de los ataques”.

Estados Unidos sigue hundiendo presuntas lanchas del narcotráfico: 5 ataques con otros 8 muertos

Y luego explicaron que: “Tres narcoterroristas a bordo de la primera embarcación murieron en el primer enfrentamiento. Los narcoterroristas restantes abandonaron las otras dos embarcaciones, saltando por la borda y distanciándose antes de que los siguientes enfrentamientos hundieran sus respectivas embarcaciones”.

Petro es uno de los políticos más críticos del despliegue militar realizado por orden del presidente Donald Trump en el Caribe y el Pacífico para, en teoría, combatir el narcotráfico. La realidad es que, desde que comenzaron los ataques de la flota estadounidense, más de 100 personas han perdido la vida.

Gustavo Petro

Estados Unidos habló de su "vínculo" con Petro

El pasado 19 de diciembre, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, aseguró en una rueda de prensa que Estados Unidos no va a permitir "que cualquier problema que exista con un individuo vaya a hacer daño a una relación tan importante. Nosotros conversamos con cualquiera, desafortunadamente (Petro) es una persona que no es muy estable en sus pronunciamientos".

Marco Rubio

Y luego agregó: “Esto no se trata de izquierdas o de derechas, se trata de tener a alguien que coopere con Estados Unidos”. Consultado si Trump podría tener una conversación con Petro, Rubio aseguró: “El presidente ha demostrado que habla con cualquiera”.

