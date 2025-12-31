El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, protagonizó una escena inusual en medio de la creciente tensión con Estados Unidos: bailó durante un acto oficial en Caracas mientras reclamaba “peace forever, not crazy war” frente al despliegue militar estadounidense en el Caribe y tras el anuncio de un ataque contra una instalación portuaria en territorio venezolano.

El episodio ocurrió durante la inauguración de la Escuela Internacional de Liderazgo de la Mujer, transmitida por el canal estatal VTV. Allí, Maduro apeló al inglés para enviar un mensaje directo al presidente estadounidense, Donald Trump. “Victory! Forever, forever, forever. Not crazy war! Peace! Forever, forever, forever!”, dijo desde el escenario, antes de que comenzara a sonar una base musical con su propia voz grabada repitiendo consignas contra la guerra.

“Decirle al pueblo de Estados Unidos: no a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe y en Sudamérica. No, no war, yes peace. Not crazy, not crazy war!”, se escuchó sobre el ritmo tecno que invitó al baile. Maduro, funcionarios y asistentes acompañaron la escena con pasos de baile, mientras el mandatario celebraba el tema como "la canción hit número uno de la temporada venezolana”.

El gesto se produjo apenas un día después de que Trump anunciara que Estados Unidos había atacado y destruido una zona portuaria utilizada para cargar drogas en embarcaciones, en una operación que, según el propio presidente estadounidense, formó parte de la ofensiva contra el narcotráfico. De confirmarse, se trataría de una de las primeras acciones directas en tierra venezolana en el marco de esta estrategia.

Según informó el diario The New York Times, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) habría llevado a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela. Hasta el momento, el gobierno venezolano no emitió una confirmación oficial sobre ese operativo.

Desde agosto, Estados Unidos mantiene un despliegue aeronaval en aguas del Caribe próximas a Venezuela, que Washington presenta como parte de una campaña para combatir el narcotráfico transnacional. Caracas, en cambio, interpreta esa presencia como una amenaza directa y una forma de presión política y militar.

La confrontación se profundizó en las últimas semanas con nuevas medidas anunciadas por Trump, entre ellas el bloqueo de petroleros sancionados que operen con Venezuela y la confiscación de buques que transportaban crudo venezolano. Además, el gobierno estadounidense acusa a Maduro de liderar el llamado Cártel de los Soles, una presunta organización criminal vinculada al tráfico de drogas, una acusación que Caracas rechaza de plano.

GD / EM