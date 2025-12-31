El hombre peruano liberado de la prisión El Rodeo I en Venezuela denunció haber sido sometido a torturas sistemáticas y tratos inhumanos durante su encierro, donde también permanece recluido el gendarme argentino Nahuel Gallo. Las denuncias se suman a los reportes del Observatorio Venezolano de Prisiones, que advierten sobre hacinamiento extremo, falta de atención médica, torturas psicológicas y condiciones insalubres en el penal.

Según su testimonio, sufrió descargas eléctricas, aislamiento prolongado en celdas conocidas como "la Cámara" y constantes amenazas de ejecución, además de ser sometido a humillaciones físicas y psicológicas, incluyendo la posibilidad de ser usado como "escudo humano" ante hipotéticas intervenciones extranjeras. Renzo Huamanchumo, como se identifica al expreso, ingresó al penal el 22 de septiembre de 2024 acusado de una presunta conspiración antigubernamental y fue liberado a mediados de julio de 2025.

Ahora, relató que los tormentos dejaron secuelas físicas y emocionales severas, que todavía afectan su salud. La cárcel es gestionada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

La liberación se produjo pocas horas antes de un intercambio de detenidos entre Venezuela y El Salvador. Huamanchumo contó que desde su detención hasta el último día sufrió torturas continuas: “Es increíble ver cómo les gusta hacer sentir ese miedo a una persona”, afirmó. Reconoció que llegó a pensar que no sobreviviría al encierro.

Sumado a eso, reveló que deberá someterse a dos cirugías en los hombros debido a los castigos físicos. Describió que lo colgaron por más de una hora de los brazos mientras lo golpeaban, comparando la brutalidad con ser tratado “como una piñata”. “Estoy fuera de mis sentimientos, hasta con mi propia familia”, añadió, evidenciando el profundo impacto.

Al momento, su esposa continúa detenida en la cárcel femenina La Crisálida, en Los Teques. Huamanchumo explicó que aún no ha podido comunicarse con ella y solo recibe información fragmentada a través de familiares, lo que agrava la angustia y el trauma familiar tras la experiencia vivida en el centro penitenciario.

El presidente de Venezuela ordenó recientemente la liberación de aproximadamente 99 presos políticos, en coincidencia con la Navidad, tras las protestas desatadas luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024. Algunas de esas manifestaciones surgieron en rechazo al resultado que proclamó como vencedor al candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, en medio de denuncias generalizadas de fraude por parte de la oposición.

Según los reportes, la cifra de liberados oscila entre 71 y 99 personas, incluyendo 65 hombres, 3 mujeres y 3 adolescentes. Fueron excarcelados de prisiones como Tocorón, La Crisálida y La Guaira, sin que el gobierno ofreciera una lista oficial ni detallara las condiciones de la medida. Algunas ONG como Justicia, Encuentro y Perdón y Foro Penal recordaron que esta acción se suma a anteriores liberaciones parciales realizadas en julio (38 personas) y agosto (13 personas), aunque todavía permanecen más de 1.000 presos políticos en todo el país.

Allí, los hombres liberados estaban recluidos en el penal de Tocorón, en el estado Aragua; las mujeres, en el Centro Penitenciario Femenino La Crisálida, en Miranda; y los adolescentes, en centros de reclusión del estado La Guaira. El comité destacó que, aunque la excarcelación es positiva, no modifica la situación de fondo.

Por eso exigió “la libertad plena” de todas las personas detenidas tras los comicios, mediante una amnistía general, y subrayó que “la injusticia sigue afectando a familias en todo el país”.

En esta misma línea, las detenciones se pordujeron tras los comicios del 28 de julio de 2024, en los que Maduro fue proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral, un organismo cuestionado por su falta de independencia y controlado por el chavismo. La oposición denunció fraude, sosteniendo que el verdadero ganador fue Edmundo González Urrutia, lo que generó manifestaciones en distintas ciudades.

Simultáneamente, la ONG Foro Penal registra 902 presos políticos en Venezuela, de los cuales 86 tienen otra ciudadanía o doble nacionalidad. Entre ellos hay 782 hombres y 120 mujeres; 898 son adultos y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años. Del total, 728 son civiles y 174 militares. Ahora, el organismo destacó también que desde 2014 se han producido 18.612 detenciones con fines políticos, y que han asistido a más de 14.000 excarcelados y a otros.

Aun así, alertan que más de 10.000 personas siguen sujetas a medidas arbitrarias que restringen su libertad, lo que evidencia la continuidad de la represión y la falta de garantías democráticas en el país.

