Bajo presión, Maduro libera un centenar de presos políticos

El gobierno de Nicolás Maduro decidió excarcelar a 99 presos políticos en estas fiestas de Navidad, que habían sido detenidas durante las protestas de 2024 tras la cuestionada reelección del líder chavista.

Según explicó el gobierno, las liberaciones se realizaron tras una evaluación “caso por caso” y mediante el otorgamiento de medidas cautelares. En un comunicado, el Ministerio del Servicio Penitenciario sostuvo que las excarcelaciones constituyen una “expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia”.

De acuerdo con el comunicado, los liberados se encontraban privados de su libertad “por su participación en hechos de violencia e incitación al odio” posteriores a las elecciones del 28 de julio de 2024. La proclamación de Maduro para un tercer mandato desencadenó protestas que dejaron 28 muertos y al menos 2.400 detenidos.

Las excarcelaciones comenzaron durante la madrugada del jueves, según había informado previamente el Comité por la Libertad de los Presos Políticos. “Aunque no son totalmente libres, seguiremos trabajando por la libertad plena de ellos y de todos los presos políticos”, afirmó Andreína Baduel, dirigente de la organización, al señalar que muchos de los liberados permanecen bajo libertad condicional, con obligación de presentarse periódicamente ante los tribunales.

Entre los liberados figura Marggie Orozco, médica de 65 años, condenada a 30 años de prisión por los delitos de “traición a la patria, incitación al odio y conspiración”, tras criticar al presidente en una nota de voz enviada por WhatsApp, informó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Orozco había sido detenida en agosto de 2024 y sentenciada en noviembre de este año.

De acuerdo con el relato de familiares, al menos 60 de los excarcelados estaban detenidos en la cárcel de máxima seguridad de Tocorón, ubicada a unos 134 kilómetros de Caracas y que durante años fue base de operaciones de la banda criminal Tren de Aragua. El penal fue ocupado por el Estado en 2023 y reabierto un año después. También se reportaron liberaciones en otras prisiones del país.

Organizaciones de derechos humanos denunciaron el carácter arbitrario de las detenciones y reiteraron su reclamo por la liberación total de los presos políticos. “Reiteramos nuestro llamado a la liberación inmediata e incondicional de todas las personas privadas de libertad por razones políticas, conforme a los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal”, señaló Justicia, Encuentro y Perdón.

Según el conteo más reciente de la ONG Foro Penal, en Venezuela permanecen detenidas al menos 902 personas consideradas presos políticos.

Las excarcelaciones se producen en un contexto particular de creciente presión de Estados Unidos contra el régimen venezolano. Desde agosto Washington mantiene desplegado un enorme contingente de buques y aviones en el Caribe.