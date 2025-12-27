Zelensky sugiere que una consulta popular decida el destino de Ucrania en la guerra

Miles de personas siguen durmiendo cada noche en las estaciones de subte en Ucrania, para sentirse a salvo de los ataques rusos.

Jaqueado entre los incesantes bombardeos rusos y las furiosas presiones de Dinald Trump para que acepte un oneroso acuerdo de paz, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, propuso este viernes la realización de un referéndum sobre la guerra en su país si Rusia acepta un cese al fuego de al menos 60 días.

Lo hizo en un reportaje que conceció al sitio de noticias estadounidense Axios, donde el líder ucraniano enfatizó que "ante decisiones muy difíciles sobre integridad territorial, la mejor opción es que el pueblo decida a través de un plebiscito basado en un plan integral de 20 puntos". En pocas palabras, lo que el mandatario sugirió es que no sea él quien tenga que decidir si firma una paz que ceda parte del territorio a Rusia, sino que una mayoría a través del voto laude sobre ese punto que, para bien o mal, signará la historia ucraniana.

Para Zelensky, 60 días de tregua serían el plazo mínimo necesario para organizar una votación de tal magnitud en medio de un país en guerra, considerando las complicaciones políticas y de seguridad. Es que sería una elección de un nivel similar a las presidenciales y en medio de la precaria estructrura de servicios que se mantiene en pie ante los constantes bombardeos rusos, ese comicio significaría un desafío enorme.

Las claves de la negociación:

La postura de Moscú: según fuentes de Washington, el Kremlin podría tal vez aceptar un alto el fuego para esa consulta popular, pero la administración de Vladimir Putin preferiría un plazo menor a los 60 días de los que habló Zelensky.

Cumbre en Florida: Zelensky espera poder avanzar sobre el marco que ponga fin a la guerra este domingo, cuando se reúna con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Florida.

Garantías de seguridad para después de la guerra: La Casa Blanca propuso un pacto de protección por 15 años renovables, aunque Zelensky fue tajante: "Necesitamos más de 15 años".

Este sábado se espera una teleconferencia clave entre Zelensky, Trump y otros líderes para ajustar los detalles de los documentos bilaterales que, de concretarse, deberán ser ratificados por las legislaturas europeas.

NA/HB