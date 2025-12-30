Un camionero vandalizó el Parque Nacional Nahuel Huapi, fue escrachado y terminó pidiendo perdón

Un camionero vandalizó este viernes una pared de roca, protegida por ser parte del Parque Nacional Nahuel Huapi, lo que provocó el repudio de los vecinos y de los guardaparques. Ante tal situación, el hombre fue escrachado en redes sociales y denunciado, por lo que debió pedir perdón y se comprometió a reparar el daño causado.

Un individuo que circulaba por la zona en auto avistó al hombre vandalizando la naturaleza y no dudó en grabarlo, denunciando su accionar. En las imágenes difundidas en las redes sociales se puede ver al hombre pintando con aerosol los nombres de “Ana” y “Gustavo” sobre una piedra protegida en la zona del Valle Encantado, mientras el testigo le reprochaba la acción.

En el video difundido se nota cómo el conductor increpa al camionero, mientras se le escucha decir indignado: "¿Por qué hacés eso? No se puede". A lo que el camionero contesta con otra pregunta, "¿Te molesta a vos?", e intenta justificar su vandalismo al afirmar que había "dibujos por todos lados".

Tras la viralización del video, las autoridades pudieron identificar el sitio y comprobar el daño ambiental. En consecuencia, la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi lo denunció.

El hombre pintó con aerosol los nombres de “Ana” y “Gustavo”

“Gracias a un video compartido por un vecino del área, tomamos conocimiento de una intervención no autorizada sobre una piedra dentro del área protegida, por la Ruta Nacional 237”, reza el comunicado oficial de la Administración de Parques Nacionales.

El Coordinador de Conservación del parque se comunicó con la empresa de transporte y logística propietaria del camión a fin de informar sobre la infracción y avanzar en el proceso sancionatorio del hombre. La empresa, por su parte, se desligó de los hechos, repudió el accionar del hombre y deseó que "caiga todo el peso de la ley" sobre él.

Frente a las reiteradas denuncias públicas y legales, el camionero se mostró este martes con un video en las redes sociales en el que pidió disculpas y se comprometió a reparar el daño causado. Desde la cabina de su camión, el hombre hizo su descargo sobre el incidente y expresó un arrepentimiento.

"Buenas tardes, que tal, mi nombre es Gustavo, soy el que hice la pintada sobre la piedra, el escrito y bueno, pido disculpas por el error que cometí", reconoce el hombre. "Yo ya llevo 30 años arriba de los camiones y tengo una conducta intachable. Responsable, trabajador y todo", se defendió.

Para finalizar, el camionero insistió que estaba arrepentido por lo que había hecho. "Porque errores cometemos todos en la vida, y de los errores se aprende", cierra en el corto mensaje, de poco menos de un minuto.

BGD/ML