Radisson Blu Bariloche: la experiencia de lujo frente al Nahuel Huapi

En el primer kilómetro de la avenida Bustillo, con vistas de ensueño sobrevolando al majestuoso lago Nahuel Huapi, el nuevo Radisson Blu Bariloche redefine el hospedaje de lujo en la Patagonia argentina. Este proyecto combina arquitectura de vanguardia con la materialidad propia de la Patagonia y servicios alta gama para posicionarse como un destino icónico tanto para turistas de aventura como para quienes buscan confort y relax.

Basta inspirarse con sus vistas para enamorarse de sus habitaciones, espacios y amenities.

Desde su apertura reciente, el Hotel es la alternativa ideal para quienes valoran el lujo de la amplitud, la estética, y las experiencias premium: ofrece 48 habitaciones y 32 suites, con vistas al lago, balcones privados y espacios que incluso superan los 100 m² como se muestra en sus redes sociales en Instagram, Facebook y TikTok: @radissonblubariloche.

Radisson Blu Bariloche cuenta con una oferta gastronómica exclusiva en la región

• El restaurante Coolto, cuya cocina está inspirada en la identidad patagónica. Una sinfonía para todos los sentidos.

• Omakase, una opción con los sabores asiáticos más refinados, a través de una secuencia de sabores y maridajes únicos, cuidadosamente elegidos para sorprender y deleitar.

• El Ojo, magnífico y ecléctico espacio arquitectónico que te suspende sobre el lago, destinado a la contemplación y acompañado de novedosos blends de chocolate Bariloche para el paladar más exigente.

• Además, hace desembarcar en la Patagonia el Michel Rolland Wine Bar, bajo el maridaje y la curaduría del renombrado enólogo francés: ¿Quién no conoce Clos de los Siete?

En materia de wellness, Radisson Blu Bariloche no escatima:

• Lahuén Wellness SPA & Gym, donde cada instante es un escape: saunas, cromoterapia, masajes, tratamientos faciales y flotario se combinan para envolver cuerpo y mente en serenidad, ofreciendo una experiencia de bienestar.

• Cauquén Lake Bar con Piscina in/out y espacios al aire libre orientados al relax, yoga y meditación. Y en compañía de los habitués, Cau y Quén, los cauquenes silvestres que cohabitan libremente la costa.



También, el equipo de Radisson Blu está a cargo de la organización de experiencias de deportes de ski, montaña y acuáticos, llave en mano y con la mejor asesoría de profesionales para garantizar la satisfacción del visitante que hará un viaje diferente.

El hotel forma parte del Distrito Capitalinas Bariloche, que incorpora 40 Brand Residences, pensado para quienes buscan inversión inmobiliaria de alta gama y ofrece el punto de vista El Ojo, abierto a todo público.

El exclusivo emprendimiento surge de una alianza entre actores locales e internacionales. El grupo Capitalinas, a cargo del desarrollo inmobiliario y la obra local; la marca hotelera de Choice Hotels International que aporta su know‑how global y la prestigiada OWN Hotels en la gestión operativa. “Con Radisson Blu Bariloche elevamos los estándares turísticos y la atención personalizada en la Patagonia, consolidando a Bariloche como destino de lujo y prestigio”, citan desde OWN.

Quienes buscan confort, naturaleza, gastronomía selecta y experiencias memorables ya tienen un nuevo punto de referencia frente al Nahuel Huapi: Radisson Blu Bariloche.

Para más información contacta a su equipo de reservas para conocer tarifas, paquetes y servicios exclusivos por Teléfono o WhatsApp al +54 9 (11) 3187 1461