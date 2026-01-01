Otras cinco embarcaciones sospechosas de transportar drogas fueron destruidas por fuerzas de Estados Unidos en aguas internacionales del Pacífico caribeño entre el 30 y el 31 de diciembre, provocando la muerte de ocho hombres. Lo informó el Comando Sur del ejército estadounidense, detallando que “el 30 de diciembre, bajo la dirección de Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur realizó ataques cinéticos contra tres embarcaciones narcotraficantes que viajaban en convoy. Estas embarcaciones eran operadas por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales. La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y habían transferido narcóticos entre las tres embarcaciones antes de los ataques”.

Frente a la creciente presión de Trump, Maduro vuelve a intentar un acercamiento "y diálogo"

Y agregaron: “Tres narcoterroristas a bordo de la primera embarcación murieron en el primer enfrentamiento. Los narcoterroristas restantes abandonaron las otras dos embarcaciones, saltando por la borda y distanciándose antes de que los siguientes enfrentamientos hundieran sus respectivas embarcaciones”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En un segundo texto detallaron que el 31 de diciembre se "llevó a cabo un ataque cinético letal contra dos embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y se dedicaban al narcotráfico. Un total de cinco narcoterroristas murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación y dos en la segunda”.

Desde septiembre, el Pentágono hundió 35 embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico en el mar Caribe y el Pacífico Oriental, provocando el fallecimiento de, por lo menos, 115 personas, mientras sigue acusando al presidente venezolano Nicolás Maduro de formar parte del cartel internacional que se encarga de mover estos estupefacientes.

Trump y otro mensaje a Maduro

El pasado 22 de diciembre, tras ser consultado sobre si su gobierno tiene como objetivo derrocar al líder chavista, el presidente estadounidense respondió: “Eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente por su parte hacerlo. Si se muestra duro, será la última vez que pueda hacerlo”.

El presidente venezolano le contestó: “Pienso que el presidente Trump lo podría hacer mejor en su país y en el mundo. Le iría mejor con el mundo si él atendiera los temas de su país. No puede ser que él atienda el 70% de sus discursos y declaraciones y el tiempo es (sobre) Venezuela, ¿y Estados Unidos?”.

Trump pide a Venezuela que le devuelva los activos estadounidenses que presuntamente le robó, y afirma que Caracas invierte ese dinero en el “terrorismo relacionado con drogas, la trata de personas, asesinato y secuestros”.

EE. UU. anuncia ataque en el Pacífico contra otra presunta narcolancha y enfrenta críticas por ilegalidad

Estados Unidos también instaló, desde comienzos de septiembre, una flota naval en el Caribe y el Pacífico Central para destruir embarcaciones que presuntamente llevan drogas. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, le aseguró a la cadena Fox que “no solo estamos interceptando barcos, sino también enviando un mensaje al mundo de que no puede tolerarse la actividad ilegal en la que participa Maduro; él tiene que irse”.

Trump afirma -sin dar pruebas todavía- que el presidente venezolano encabeza el supuesto Cartel de los Soles, al que llamó grupo “narcoterrorista”.

HM/HB