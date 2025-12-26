Trump ordena bombardeos de EE.UU. contra ISIS en Nigeria

Estados Unidos lanzó ataque militar en Nigeria contra objetivos del Estado Islámico. Fue una operación de seguridad e inteligencia realizada en colaboración con el gobierno del país africano, que ha tenido dificultades para contener el aumento de los ataques terroristas en algunas regiones.

El presidente Donald Trump dijo que ordenó ataque poderoso a las fuerzas estadounidenses llevar a cabo “un ataque poderoso y letal” contra ISIS. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nigeria confirmó los “golpes de precisión contra objetivos terroristas” y afirmó que el país sigue comprometido con socios internacionales, incluido EE.UU., para enfrentar la “persistente amenaza del terrorismo y el extremismo violento”.

Estados Unidos lanzó un "mortal ataque" sobre el Estado Islámico de Nigeria

El petróleo se mantuvo estable y la reacción de los mercados fue moderada en medio de un bajo volumen de operaciones por los feriados tras el ataque. Nigeria es miembro de la OPEP.

Trump había amenazado en noviembre con acción militar de EE.UU. contra militantes islamistas en Nigeria si el gobierno del país no detenía la “matanza de cristianos”. En ese momento, los bonos nigerianos en dólares cayeron a lo largo de toda la curva de vencimientos, según datos recopilados por Bloomberg.

“Esta noche, por mi orden como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y letal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria, que ha estado atacando y asesinando brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes, a niveles no vistos en muchos años, ¡e incluso siglos!”, dijo Trump en una publicación en redes sociales. “Ya había advertido a estos terroristas que, si no detenían la masacre de cristianos, habría consecuencias, y esta noche las hubo”.

El Comando África de EE.UU. señaló en un comunicado que el ataque se realizó a pedido de las autoridades nigerianas y que mató a “múltiples terroristas de ISIS”. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió el jueves que “habrá más” si el grupo no deja de atacar a “cristianos inocentes en Nigeria (y en otros lugares)”.

Trump ya ha designado a Nigeria como País de Especial Preocupación por los temores sobre la seguridad de los cristianos en el país. El senador republicano Ted Cruz, aliado de Trump, también ha presionado al Congreso para que designe a Nigeria como violadora de la libertad religiosa.

El presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, ha rechazado la caracterización de Trump de Nigeria como un país religiosamente intolerante.

“La violencia terrorista en cualquiera de sus formas, ya sea dirigida contra cristianos, musulmanes u otras comunidades, sigue siendo una afrenta a los valores de Nigeria y a la paz y la seguridad internacionales”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en el comunicado publicado el viernes en X.

Trump endurece su política exterior y reabre tensiones con América Latina y Europa

Tinubu enfrenta presiones por la creciente presencia islamista en el noreste de Nigeria, y la región ha registrado ataques contra decenas de bases militares fortificadas. Presuntos insurgentes de Boko Haram detonaron un artefacto explosivo el miércoles por la noche en una mezquita en Maiduguri, lo que dejó al menos cinco muertos, según la policía. Los cerca de 230 millones de habitantes de Nigeria están divididos entre cristianos y musulmanes, y los ataques han tenido como blanco a ambas comunidades.

Trump ha buscado exhibir poder militar en distintas partes del mundo, pese a sus promesas de campaña de reducir las intervenciones en el extranjero.

La semana pasada, EE.UU. lanzó ataques aéreos a gran escala contra más de 70 objetivos en Siria en respuesta a un ataque mortal contra fuerzas estadounidenses, que el presidente atribuyó al grupo Estado Islámico.

Estados Unidos también ha reforzado presencia militar en el Caribe, con Trump ordenando un “bloqueo total” de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela y ejecutando ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, como parte de su campaña de presión contra el líder socialista del país, Nicolás Maduro. Críticos sostienen que esos ataques a barcos son ilegales.

GZ