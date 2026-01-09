Trump contó que recibirá a la líder opositora venezolana María Corina Machado la semana que viene

Este jueves, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que se encontrará con María Corina Machado, la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025. “Entiendo que vendrá en algún momento la próxima semana. Estoy impaciente por saludarla”, confesó el mandatario.

María Corina Machado en conferencia de prensa en Oslo al recibir el Premio Nobel de la Paz 2025

Días atrás, la referente política aseguró que le gustaría darle el galardón a Trump por su lucha para lograr que retorne la democracia a Venezuela. “El pueblo de Venezuela, porque este es un premio del pueblo de Venezuela, desea ciertamente entregárselo a él y compartirlo con él. Lo que hizo, lo he dicho, es histórico. Es un paso enorme hacia la transición a la democracia”, declaró. Consultado por este tema, el líder republicano, en la entrevista que concedió al canal Fox News este jueves se sinceró: “He oído que quería hacerlo. Sería un gran honor”.

Donald Trump no dio certezas sobre el período en que Estados Unidos controlará Venezuela: "Solo el tiempo lo dirá"

En referencia a sus planes para Venezuela, Trump aseguró: “Vamos a reconstruir la infraestructura petrolera, vamos a ganar mucho dinero”. Sobre ese tema, confesó que se reuniría con los referentes estadounidenses de esa industria para hablar del tema: “Las catorce principales compañías vienen aquí mañana. Van a invertir 100.000 millones de dólares”.

El mandatario además adelantó que, una vez se estabilice la situación en Venezuela, se realizarán las elecciones. “Estoy seguro de ello, pero va a tomar un tiempo”, se sinceró.

María Corina Machado

Cómo empezó “la pelea” entre Trump y Machado

El pasado 3 de enero, tras la operación en Caracas que le permitió capturar al presidente Nicolás Maduro y su esposa, el presidente norteamericano remarcó que no dejaría el poder en manos de Machado: “Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”. Según el diario The New York Times, fueron sus asesores quienes convencieron al mandatario de no darle el poder a la oposición para impedir la desestabilización del país.

Trump afirmó que Venezuela comprará "únicamente" productos fabricados en EE.UU. con el dinero del petróleo

La líder venezolana dio, desde el comienzo, su apoyo a la presión militar estadounidense sobre Venezuela, pero reconoció que no habla con el presidente estadounidense desde el 10 de octubre de 2025, cuando se conoció que recibiría el premio Nobel de la Paz. Trump deseaba ese reconocimiento y cuestionó a Machado, quien no dudó en dedicarle el premio.

HM/DCQ