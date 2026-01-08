Tras la operación militar que permitió la captura de Nicolás Maduro, el presidente norteamericano Donald Trump sostuvo que Estados Unidos podría controlar Venezuela durante años, al mismo tiempo que explotarían las vastas reservas de petróleo del país latinoamericano.

"La reconstruiremos de una manera muy rentable. Vamos a usar petróleo y vamos a recibirlo. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente", sostuvo el presidente estadounidense este miércoles en diálogo con The New York Times.

Marco Rubio detalló el plan de Estados Unidos para Venezuela: estabilización, recuperación y transición

Al ser consultado con respecto al tiempo en el que considera que el Gobierno de Estados Unidos mantendrá un control directo sobre Venezuela, Trump evitó dar una respuesta concreta y lanzó: "Solo el tiempo lo dirá".

"Diría que mucho más", agregó luego de que le consultaran sobre si hablaba de tres meses, seis meses o de un año.

Las polémicas declaraciones del mandatario republicano tienen lugar poco después de que funcionarios de Washington confirmaran que el país norteamericano planea asumir el control de la venta de petróleo venezolano indefinidamente en el marco de un plan de tres fases.

El secretario de Estado, Marco Rubio, le explicó a los miembros del Congreso el plan comenzará por la estabilización de Venezuela, continuará por la reinserción del país latinoamericano al mercado global y cerrará con la transición, apuntando a consolidar los cambios políticos internos para evitar el colapso del país y sentar sus bases.

Trump afirmó que Venezuela comprará "únicamente" productos fabricados en EE.UU. con el dinero del petróleo

El presidente estadounidense no respondió el motivo por el que reconoció a Delcy Rodríguez, vicepresidenta e Maduro, como la nueva mandataria de Venezuela y no a la líder opositora María Corina Machado. "Marco habla con ella todo el tiempo. Les diré que estamos en constante comunicación con ella y con el gobierno", se limitó a decir.

Trump, la llamada con Petro y el pedido a los periodistas

En medio de la entrevista, Trump debió tomar una pausa para atender una llamada de Gustavo Petro, presidente de Colombia, a quien había amenazado con atacar su país por considerarlo un centro de distribución de cocaína. El republicano permitió que los reporteros permanecieran en el despacho y escucharan la conversación, bajo la condición de no grabar el contenido.

Durante la llamada, que duró cerca de una hora, se sumaron a la sala Rubio y el vicepresidente J.D. Vance, y desde el medio indicaron que el objetivo habría sido el de disipar cualquier amenaza inmediata de acción militar estadounidense, particularmente tras la operación militar llevada a cabo en la región.

