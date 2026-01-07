Trump afirmó que Venezuela comprará "únicamente" productos fabricados en EE.UU. con el dinero del petróleo

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, hizo un importante anunció hoy a través de su cuenta en la red Truth Social: “Acabo de ser informado de que Venezuela va a comprar únicamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero. Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses y medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela”.

Por su parte, la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) reconoció, a través de un comunicado, que “cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países”. Horas antes, el secretario de Energía de Trump, Chris Wright, había asegurado que Washington controlará las ventas de petróleo “indefinidamente”, para luego asegurar que “no estamos robando el petróleo de nadie”.

Según la agencia AFP, una fuente petrolera venezolana le dijo que, como parte de esta política de acercamiento y negociación, se prevé el levantamiento de determinadas sanciones impuestas al sector por Estados Unidos.

Trump dijo que Venezuela "entregará" hasta 50 millones de barriles de petróleo a EE.UU. y llamó "feos" a los manifestantes

En este contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Caracas solicitó incluir el crudo decomisado en el Caribe dentro de las negociaciones globales que se están realizando; y la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, adelantó que “todos los ingresos provenientes de la venta de crudo venezolano y productos serán depositados primero en cuentas controladas por Estados Unidos, en bancos reconocidos internacionalmente, para garantizar la legitimidad e integridad de la distribución final de los ingresos, y esos fondos serán distribuidos en beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano”.

Vocera presidencial de Donald Trump, Karoline Leavitt

Además, la funcionaria reveló que, el próximo viernes, Trump recibirá en la Casa Blanca a las principales petroleras estadounidenses para estudiar “la inmensa oportunidad que tienen ante sí” en Venezuela. En ese punto, la vocera hizo una declaración que generó mucha polémica: “Seguimos manteniendo una estrecha coordinación con las autoridades interinas (de Venezuela), y sus decisiones van a seguir estando dictadas por los Estados Unidos de América”.

Delcy Rodríguez, la sucesora de Nicolás Maduro, le respondió: “El gobierno de Venezuela rige en nuestro país. No hay agente externo que gobierna Venezuela”. Según AFP, miles de personas marcharon en el barrio de Catia para protestar por la situación que se está viviendo. "Estamos defendiendo nuestra soberanía, nuestra patria. Desde pequeños nos decían: el imperio, los gringos, y mucha gente creyó que eso era un cuento de hadas", afirmó Tania Rodríguez, una jubilada de 57 años.



Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela

La difícil posición de la presidenta Delcy Rodríguez.

Según los especialistas, para mantenerse en el poder, Rodríguez tendrá que encontrar el equilibrio entre cumplir las demandas de Trump y controlar un chavismo sin la presencia del carismático Maduro. Por el momento, mantuvo en su gabinete a los poderosos ministros Diosdado Cabello (Interior) y Vladimir Padrino López (Defensa), figuras centrales de la anterior administración; sin embargo, también se animó a realizar dos cambios importantes al nombrar como jefe de la guardia presidencial al general Gustavo González López, quien además manejará la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM); y al designar a Calixto Ortega como jefe de su equipo económico.

Delcy Rodríguez: poder, lealtad y la geopolítica del chavismo

Es importante recordar que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) nombró a Rodríguez como presidenta encargada por un período inicial de 90 días, que pueden prolongarse luego solo por 90 días más, luego debe llamar a elecciones. Durante la juramentación realizada el pasado lunes y transmitida en cadena nacional, la flamante mandataria declaró: “Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en Estados Unidos”. Luego juró lealtad “por Maduro y por Chávez”.

