Donald Trump y Gustavo Petro hablaron de la situación de Venezuela y negocian un encuentro en la Casa Blanca

El presidente estadounidense, Donald Trump, habló este miércoles por primera vez con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, y, entre otros temas, discutieron la situación de Venezuela. En su cuenta de la red Truth Social, el líder republicano contó: “Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro cercano. Se están haciendo arreglos entre el secretario de Estado Marco Rubio y el canciller de Colombia. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca”.

Para este 7 de enero, Petro había convocado marchas en todo el país como respuesta a las amenazas de Trump de realizar una incursión militar en Colombia parecida a la que realizó en Venezuela. Tras la charla con el mandatario republicano, el referente colombiano reconoció que iba a dar un discurso "bastante duro", pero lo cambió después de la llamada, y reveló que le solicitó a su homólogo de Estados Unidos que "se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidentes" de ambas naciones. También reconoció que hablaron sobre narcotráfico y sobre la situación en Venezuela. Además, remarcó: "Llegaron a convencer a Trump que yo era el rey de la fábrica de cocaína... Trump no es bobo".

Gustavo Petro llamó a defender la soberanía de Colombia con banderas y manifestaciones en plazas tras las amenazas de Trump

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Esta conversación se da luego que el gobierno colombiano condenara la intervención militar ordenada por Washington contra Caracas que terminó con la detención del líder chavista Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York, donde está siendo juzgado junto a su esposa. El fin de semana pasado, molesto por esta actitud, Trump declaró: “Déjenme decirles que Colombia también está muy enferma, dirigida por un hombre enfermo al que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos, y no lo va a hacer por mucho tiempo”.

Y luego agregó: "Él tiene molinos de cocaína y fábricas de cocaína. Él está haciendo cocaína y la están enviando a Estados Unidos, así que tiene que cuidar su culo". Cuando un periodista preguntó si eso significaba realizar una operación militar en Colombia, contestó: "Me parece bien".

Luis Villamarín, coronel retirado y analista, advirtió: “Petro está en la mira para ser llevado a un tribunal en Estados Unidos”

Petro le respondió el lunes, a través de su cuenta oficial en la red social X: "Juré no tocar un arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero". Para luego remarcar: “Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de EEUU a la bandera de Colombia se retira inmediatamente”.

El actual presidente colombiano participó como guerrillero del M-19 hasta que aceptó firmar un acuerdo de paz y dejar las armas. Posteriormente, comenzó una carrera política donde fue elegido congresista y luego alcalde de Bogotá.

Uno de los tuits que, en su momento, Petro dirigió contra Donald Trump y Marco Rubio

Las declaraciones de dos importantes funcionarios colombianos contra Estados Unidos

En una rueda de prensa realizada el martes, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio declaró que el enfrentamiento entre el chavismo y Trump “tiene que ver con intereses económicos, la necesidad de petróleo para una economía fósil como la de Estados Unidos. Estados Unidos ha sido un país que a lo largo de su historia ha hecho intervenciones en diferentes países en búsqueda de los recursos que necesita para su economía”.

Y hoy, el vicecanciller de Colombia, Mauricio Jaramillo, entrevistado por la agencia AFP en Bogotá declaró: “Son los venezolanos y no una potencia extranjera los que deben decidir quién es su gobierno y cuál es su futuro".

HM/DCQ