Henrik Rehbinder: “No va a haber menos droga en Estados Unidos, porque la cocaína sale de Colombia, no de Venezuela”

La captura de Nicolás Maduro generó un fuerte impacto internacional, pero en Estados Unidos la reacción social y política está lejos de ser unánime. Según explicó el periodista Henrik Rehbinder, el clima interno es de incertidumbre: “Las últimas encuestas muestran a los estadounidenses muy divididos sobre si Trump hizo bien o mal de intervenir de esta manera”.

El entrevistado detalló que los sondeos reflejan un escenario cambiante: “Hay encuestas donde un 39% aprueba y un 46% desaprueba, cuando en diciembre había una gran mayoría en contra de una intervención en Venezuela”. Para Rehbinder, esta variación responde a que “no está claro qué va a pasar ni cómo se va a organizar desde Washington la idea de gobernar Venezuela”.

Crisis interna y petróleo como telón de fondo

Desde EE.UU., una de las lecturas más extendidas vincula la intervención con problemas domésticos. “Acá se dice que uno de los motivos de la intervención es desviar la atención de los temas económicos y de los temas que llevan mal a Trump”, afirmó Rehbinder, aludiendo a la caída de popularidad del presidente.

El interés económico aparece como eje central del conflicto. “El interés de Trump en Venezuela es el petróleo”, sostuvo, y explicó que esa lógica incluso lleva a aceptar cierta continuidad del chavismo: “Le promete una estabilidad que no le da la oposición”.

En ese marco, advirtió sobre la improvisación de la Casa Blanca: “Se planeó la salida de Maduro, pero no hay un plan B si se rompe el respaldo interno, y eso puede crear problemas muy grandes”. Incluso circulan versiones sobre una administración directa desde Washington: “Se especula que Stephen Miller podría quedar a cargo de Venezuela, lo que sería bastante caótico”.

Una nueva Doctrina Monroe y sus consecuencias

Rehbinder enmarcó la intervención en un cambio estratégico más amplio: “Estados Unidos hoy prioriza el narcotráfico y la inmigración por sobre Rusia y China”. Sin embargo, aclaró uno de los argumentos oficiales: “No va a haber menos droga en Estados Unidos, porque la cocaína sale de Colombia, no de Venezuela”, y agregó que “el fentanilo no tiene ninguna relación con Venezuela”.

El periodista fue contundente al describir el nuevo paradigma regional: “Hay una doctrina Monroe nueva, una doctrina Trump, que establece que desde Groenlandia hasta Tierra del Fuego es esfera de influencia estadounidense”. Según explicó, “Estados Unidos puede intervenir en cualquier lugar si lo declara una cuestión de seguridad nacional”.

Finalmente, alertó sobre el impacto migratorio: “Esta es una buena excusa para decirle a los venezolanos que regresen”, y anticipó que “no veo probable que se frenen las deportaciones, más bien lo contrario”.

