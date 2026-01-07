Entendimiento comercial entre Mercosur y la UE: “Este acuerdo tiene mucha importancia por la cuestión agroindustrial”

La economista, Antonella Semadeni, pasó por Canal E y se refirió al acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, también analizó los puntos centrales de la discusión, los focos de conflicto dentro del bloque europeo y el impacto potencial para Argentina y el complejo agroindustrial.

Antonella Semadeni subrayó que se trata de un entendimiento largamente postergado y de gran relevancia estratégica: “Es un acuerdo que se está debatiendo hace más de 20 años entre lo que es el Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y los 27 países miembros de la Unión Europea”. Además, remarcó que el bloque sudamericano tiene escasa inserción internacional: “El Mercosur tiene muy pocos acuerdos de libre comercio”.

Los bienes que representan un importante porcentaje de las exportaciones

Desde el punto de vista comercial, explicó que el Mercosur representa apenas “entre el 1,5 y el 2% a nivel mundial” del comercio total, aunque concentra una porción mucho mayor en productos agroindustriales: “En productos como la soja, el azúcar, el café, tenemos más del 50% del comercio de estos bienes en el Mercosur”. Por eso, afirmó que, “este acuerdo la realidad es que tiene mucha importancia más que nada por el lado de la cuestión agroindustrial”.

Uno de los principales obstáculos sigue siendo la resistencia de algunos países europeos. Según detalló Semadeni, “ahí es donde estamos encontrando mayores resistencias por parte principalmente de lo que es Francia, Polonia e Italia”. Para que el acuerdo sea aprobado, explicó que, “tienen que aprobarlo 15 de 27 países y además tienen que representar esos 15 países más del 65% de la población”.

La influencia de Italia en la votación

Italia aparece como un actor clave. En este contexto, indicó que, “si Italia vota positivo la realidad es que la negativa por parte de Francia, Polonia y Hungría no tendrían el peso suficiente para desactivar la votación positiva”. En ese sentido, explicó que se negocia un esquema de compensaciones: “Adelantar los subsidios a productores a un monto cercano a los 40.000 millones de euros”.

Otro punto sensible son las salvaguardias agrícolas. La entrevistada señaló que se evalúan “salvaguardias agrícolas reforzadas, es decir, medidas para proteger el sector agrícola europeo”, que permitirían suspender beneficios si “las importaciones del Mercosur en determinados productos aumenta más de 8%” o si “caen los precios más de 8%”.

Respecto al contenido del acuerdo, detalló que, “el 70% de las exportaciones irían con arancel cero”, incluyendo productos como soja, frutas y maní. Otro “14% de las exportaciones van con arancel cero, pero en 3, 4 y 10 años”, mientras que el segmento más conflictivo es “el otro 15%”, con cupos para “la carne bovina, aviar, porcina, el maíz, el sorgo, lácteos, miel”.