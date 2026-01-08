Indignación por el crecimiento de la inseguridad en el agro: “No puede ser que tengamos miedo”

El presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, Carlos Raúl Roldán, analizó para Canal E que la inseguridad rural volvió a ocupar el centro del debate en Corrientes tras un grave episodio de presunto abigeato que dejó al descubierto, según los productores, una preocupante falta de coordinación entre la Justicia y la Policía Rural.

“Nosotros tenemos zonas que son más conflictivas que otras, una de ellas es la zona del río Uruguay, desde Paso de los Libres hasta Santo Tomé”, explicó Carlos Raúl Roldán, al detallar que allí se registran delitos que incluso involucran cruces ilegales desde Brasil: “Ahí tenemos delitos, algunos que vienen desde Brasil, que cruzan en lancha a la carne, y hay también dentro de nuestro país”.

Casos de inseguridad reciente

Asimismo, relató un hecho puntual ocurrido esta semana: “El lunes la policía agarra un camión con Hacienda, que venía con una guía y un DTE, que no correspondía con la hacienda que estaba cargada”. Según indicó, la investigación sugería que “este camión hubiese transitado varias veces con el mismo papel”.

Roldán subrayó que la entidad que preside siempre prioriza el diálogo institucional. “No somos una asociación de liberar comunicados si no tienen verdaderamente una necesidad extrema”, afirmó. Pero advirtió que la situación se volvió insostenible: “Lo que no podemos seguir es en ese gris, esperando 30 horas con 50 personales de la policía en los portones y que no haya una definición del tema”.

Crece el temor entre los productores

El reclamo central apunta a la Justicia. “Lo que pedimos es celeridad en algunos procesos y, sobre todo, la justicia”, enfatizó. Y planteó: “Nosotros tenemos que lograr que el que está delinquiendo tenga miedo, no puede ser que los que tengamos miedo seamos los productores”.

Sobre posibles responsabilidades, el entrevistado comentó: “Yo no sé, no sé si me anima hablar de connivencia o complicidad”, aclaró, aunque sí apuntó a “desidia”. En ese sentido, recordó una deuda estructural: “Esta jurisdicción no tiene una fiscalía rural”.

A su vez, rechazó que se minimicen los delitos rurales. “No es poco para el que está arriesgando, para el que está trabajando, para el que está dando trabajo. Una vaca es mucho”. Y explicó que el problema es acumulativo: “No es una nomás, es una vaca esta semana, una vaca la semana que viene”.