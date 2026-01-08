Luis Caputo salió a defender el préstamo por US$3.000 millones con críticas a la oposición: "Kukitas queridos, deuda tomaban ustedes"

El ministro de Economía, Luis Caputo, usó sus redes sociales para defender el préstamo que logró hoy el Banco Central (BCRA) por 3.000 millones de dólares y apuntó contra el kirchnerismo. El funcionario escribió en su cuenta oficial de X: “Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie. Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit. Como se les caía la cara de vergüenza de ser el gobierno que más deuda tomó en la historia, inventaron el concepto de ‘financiamiento neto positivo’, e incluso lo festejaban. ¡Es decir, festejaban engañar a la gente y tomar deuda al mismo tiempo!”.

El posteo de Luis Caputo defendiendo la toma de deuda

Y luego agregó: “Este Gobierno terminó con el déficit y bajó la deuda consolidada en 50 mil millones. Hoy tomamos 3 mil millones, para cancelar 4.300 millones. O sea, cancelamos deuda. Equivalente a financiamiento neto negativo, según su jerga. Un concepto que ustedes desconocen, porque siempre se dedicaron a aumentar el déficit y consecuentemente la deuda (300 mil millones mientras gobernaron). Besos para todos y sigan participando”.

El Gobierno obtuvo los dólares que le faltaban para pagar los vencimientos de deuda el próximo viernes

Un cibernauta llamado Rodrigo Quiroga, que en su perfil se describe como “doctor en Ciencias Químicas, profesor de Bioinformática en FCQ-UNC e Investigador del CONICET”, le respondió con un fuerte mensaje: “El ministro de Economía arrancando un tuit con ‘Kukitas queridos’. Muy deprimente vivir en la década tarada”.

Caputo le contestó redoblando la apuesta: “Kukita querido de mi corazón, a la mayoría de la gente lo que le parece deprimente es dejar el país con 57% de pobreza y al borde de una hiperinflación. Por suerte son cada vez menos los que, como vos, se deprimen por un tuit. ¡Abrazo grande!”.

El posteo del ministro Caputo contra el cibernauta que lo criticó en X

El préstamo que consiguió Luis Caputo

Según la Agencia Noticias Argentinas, el ministro de Economía logró un préstamo que tendrá un plazo de un año y 12 días, por el que se pagará una tasa de interés equivalente a la SOFR (The Secured Overnight Financing Rate o tasa de financiamiento garantizado) en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que equivale a una tasa del 7,4% anual..

El BCRA confirmó el REPO por 3000 millones de dólares para "fortalecer reservas"

Ese dinero es necesario para afrontar el pago de 4200 millones de dólares que debe abonar el Gobierno el próximo viernes 9 de enero, cuando vencen los bonos emitidos en agosto de 2020, durante la presidencia de Alberto Fernández, como consecuencia de la reestructuración de deuda que hizo Martín Guzmán, en ese momento a cargo del Palacio de Hacienda.

