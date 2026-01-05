Gurú de Wall Street criticó la política cambiaria argentina y el vice de Caputo salió al cruce

Robin Brooks, economista Jefe en el Instituto de Finanzas Internacionales (IIEF) y exjefe de estrategia del banco Goldman Sachs, conocido popularmente como el Gurú de Wall Street, volvió a realizar críticas sobre la política cambiaria que lleva adelante el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. En esta oportunidad, salió a responder José Luis Daza, secretario de Política Económica y virtual viceministro de Caputo en Economía.

En su cuenta de X, Brooks expresó: “A la élite argentina le gusta la paridad del dólar, ya que posee una gran riqueza financiera y de otro tipo que perdería valor si se abandona”.

“Esta es una política para unos pocos a costa de la mayoría. El PIB de Argentina se desploma debido a esta locura…”, agregó el economista estadounidense, quien viene realizando críticas desde hace varios años a los controles de tipo de cambio de Argentina y considera que el presidente Javier Milei continúa en la misma senda que sus antecesores, en lugar de dejar una flotación libre del dólar.

Por su parte, Daza respondió en el posteo que conoce a Brooks “como economista serio desde hace muchos años” y que hasta ahora no había hecho comentarios “ya que la mayoría contenían poca información sustancial. Sin embargo, su última publicación va demasiado lejos y revela una grave incomprensión de la realidad económica de Argentina”.

Según Daza, Argentina es una de las economías más dolarizadas del mundo. “Prácticamente toda la riqueza se mantiene en dólares, y el dólar sirve como unidad de cuenta principal para las formas ilíquidas de riqueza que se mantienen en el país. El peso juega un papel muy limitado, casi exclusivamente para fines transaccionales. De hecho, la base monetaria representa menos del 4,5% del PIB, uno de los índices más bajos del mundo”.

Los dólares de los argentinos

El funcionario calcula que los argentinos tienen aproximadamente US$ 200.000 millones en billetes en cajas de seguridad nacionales y unos US$ 400.000 millones en el extranjero. “Los sectores más ricos de la sociedad están totalmente dolarizados: convierten periódicamente dólares a pesos únicamente para cubrir gastos cotidianos y prácticamente no tienen posiciones en pesos”, añadió.

Daza consideró que las devaluaciones y depreciaciones del peso generan transferencias masivas de riqueza de los trabajadores asalariados a los ricos, erosionando salarios reales y profundizando la pobreza. “Las devaluaciones benefician masivamente a los ricos a expensas de los trabajadores asalariados sin activos. Robin, en este caso, tu interpretación es totalmente incorrecta. La realidad es precisamente lo contrario de lo que afirmas”, aseveró.

Ante esta explicación por parte del funcionario, Brooks expresó: “¿A qué atribuyes el bajo rendimiento de la economía argentina en comparación con sus pares latinoamericanas, si no al deseo instintivo, una y otra vez, de vincular el peso al dólar (lo cual nunca funciona)?”

LM CP