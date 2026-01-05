El Gobierno espera que los dólares del blanqueo empiecen a ingresar a la economía: ¿Cuál es el monto que podría ingresar?

El Gobierno espera que a partir de este lunes 5 de enero de 2026 empiece a notarse el ingreso de dólares del blanqueo de capitales a la economía, en un movimiento que podría apuntalar las reservas y reactivar sectores clave como el inmobiliario.

Según datos de algunos relevamientos privados, ya pueden utilizarse libremente los fondos que permanecían inmovilizados en las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA). Se trata de fondos correspondientes a ahorristas que declararon montos superiores a los US$100.000 y que, para evitar penalidades más elevadas, debieron mantener ese dinero depositado o invertido en las alternativas habilitadas por el régimen de exteriorización.

Con el fin del período de inmovilización, esos dólares ahora pueden retirarse o reasignarse sin restricciones.

Algunas previsiones privadas sitúan ese monto en algo más de 20 mil millones de dólares. Sin embargo, desde Max Capital fueron algo más prudentes. "La cifra precisa de los depósitos en USD que quedan ahora libremente disponibles para girar al exterior o retirar no está disponible, pero sería inferior a USD20.000mn y superior a USD10.000mn", indicaron. Además, recordaron que l gobierno aprobó la semana pasada una ley que facilita el uso de USD no declarados, "por lo que, a nuestro juicio, el impacto neto del fin de las cuentas CERA sería acotado, aunque en principio reduciría la base de inversores locales, así como la capacidad de préstamo de los bancos marginalmente"; comentaron.

En tanto, Ignacio Morales, CIO de WIse Capital recordó que, entre las opciones habilitadas figuraron títulos públicos de todos los niveles del Estado, acciones que cotizan en el mercado local, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión y distintos instrumentos vinculados al financiamiento de pymes. "También se permitió aplicar esos recursos a desarrollos inmobiliarios iniciados luego de la entrada en vigencia del régimen o con un avance de obra inferior al 50%. Por ese motivo, una parte relevante de los dólares regularizados ya fue absorbida por la economía, ya sea a través del sistema financiero o del sector inmobiliario".

La incógnita se centra ahora en el remanente que permanece depositado en las cuentas especiales. Según estimaciones oficiales, el monto efectivamente liberado sería menor al que inicialmente se proyectaba. “Creo que el saldo que queda disponible a fin de año es bastante menos que USD20.000 millones”, señaló el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

En la mirada de Morales, "en el Gobierno, en tanto, consideran poco probable que esos fondos se vuelquen masivamente al consumo o al mercado cambiario. La expectativa oficial es que la mayor parte de los dólares continúe dentro del sistema financiero local, aportando estabilidad y liquidez, más que presión adicional sobre el tipo de cambio", señaló.

El foco en el mercado inmobiliario y el impacto en la actividad

En el sector inmobiliario aguardan que una parte relevante de esos fondos se canalice hacia la compra de propiedades, tanto para inversión como para uso residencial. De concretarse, el ingreso de divisas podría dinamizar la actividad y ejercer presión alcista sobre los precios, tras varios años de ajuste real en el valor de los inmuebles.

La expectativa oficial es que estos dólares se mantengan dentro del circuito formal y contribuyan a recomponer la oferta de divisas, en un contexto en el que el Gobierno busca fortalecer reservas sin recurrir a mayores controles cambiarios.

No obstante, el principal riesgo que señalan los analistas es que una parte de esos fondos vuelva a salir del sistema financiero, ya sea al “colchón”, a cajas de seguridad o a otras formas de atesoramiento fuera del circuito bancario.

Incentivos fiscales y reforma laboral: los factores que miran los especialistas

Además del blanqueo, los especialistas del sector inmobiliario mencionan otros factores que podrían incidir en una reactivación sostenida hacia adelante. Entre ellos, la reciente aprobación de la ley de Inocencia Fiscal, que apunta a reducir riesgos legales y tributarios para los contribuyentes, y los cambios que impulsa el Gobierno en materia de reforma laboral.

En ese marco, se analiza la posibilidad de que la compra y el alquiler de viviendas destinadas a uso residencial queden exentos del Impuesto a las Ganancias, una medida que, de avanzar, podría mejorar la rentabilidad del real estate y estimular nuevas inversiones.

Cifras fuertes del último blanqueo

Depósitos en cuentas CERA (bancos y Alycs): US$20.600 millones Total de bienes declarados: US$23.300 millones Incluye: depósitos, inmuebles y activos en el exterior Fondos ahora disponibles para retiro o inversión sin restricciones

Un informe inmobiliario del AMBA muestra por qué podría potenciar al sector el efecto del blanqueo

Un relevamiento reciente sobre el mercado inmobiliario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), elaborado por la Universidad de San Andrés junto con Mercado Libre, muestra señales incipientes de reactivación que podrían verse reforzadas por el ingreso de dólares del blanqueo de capitales.

Según el informe, en los últimos meses se observó una mejora en la cantidad de publicaciones y en la demanda de propiedades, con una estabilización de los precios en dólares tras varios años de ajuste real. En particular, el estudio destaca un mayor dinamismo en los departamentos usados de dos y tres ambientes, segmentos que concentran buena parte de las operaciones concretadas.

El trabajo también señala que, pese a la recuperación parcial, los valores aún se mantienen por debajo de los máximos históricos, lo que deja margen para que un shock de liquidez —como el que podría generar la liberación de más de US$20.000 millones de las cuentas CERA— tenga impacto tanto en el volumen de operaciones como en los precios.

En ese contexto, desde el sector inmobiliario consideran que la combinación entre dólares disponibles, precios todavía competitivos y eventuales incentivos fiscales podría acelerar la reactivación del real estate en el AMBA durante los próximos meses.

