Mondino imputó a exlegislador por ocultar inmuebles en su declaración jurada

El fiscal Anticorrupción Franco Mondino imputó al exlegislador Alejandro Antonio Ruiz por omitir más de una decena de campos y terrenos de su propiedad en la declaración jurada que presentó en la Unicameral al asumir en 2019. No los declaró, por eso su caso es diferente al de Oscar González, que incluyó departamentos y casas, pero fijó valuaciones por montos irrisorios.

En el caso de Ruiz, la sospecha judicial es otra. Le atribuyen no incluir inmuebles y un automóvil que serían de su propiedad. Por eso, el fiscal Mondino lo imputó por el delito de “falsedad u omisión maliciosa en la inserción de datos en la DDJJ” previsto en el artículo 268 (3) del Código Penal.

Ruiz, que ya fue indagado, cuenta con el asesoramiento del defensor Lucas Colazo. Negó los hechos y se abstuvo de declarar. La denuncia contra Ruiz fue presentada por el abogado Pablo Olmos.

¿Quién es Alejandro Antonio Ruiz?

Fue tres veces jefe comunal de Bañado de Soto hasta 2019, cuando dejó el cargo y lo sucedió su hijo Fabricio Ruiz con tan sólo 19 años de edad, marcando un récord en la provincia por ser el más joven en asumir responsabilidades ejecutivas. Ruiz padre asumió como legislador provincial ese mismo año. El delito que se le imputa se basa en la declaración jurada que debió presentar al ocupar su banca, donde deben constar todas sus pertenencias: bienes inmuebles, vehículos, inversiones, ahorros e ingresos.

El fiscal Anticorrupción realizó diversos allanamientos y secuestró documentación. Tras analizar la información resolvió imputarlo y convocarlo a indagatoria.

Tras su paso de cuatro años por la Legislatura, Ruiz no abandonó la función pública. En la actualidad dirige el Centro Cívico de la ciudad de Cruz del Eje, inaugurado en diciembre del año pasado por las máximas autoridades provinciales. No faltó nadie: estuvieron el gobernador Martín Llaryora y la vicegobernadora, Myrian Prunotto.

Qué dice la defensa

El abogado Lucas Colazo sostuvo a Perfil CÓRDOBA que Ruiz hizo la Declaración Jurada en base a los parámetros que le dio el contador. No se consignó aquello que “no tenía instrumento entre partes”. El letrado explicó, además, que para ser tenida como presentada la declaración consta de dos requisitos: el formulario A que se presenta en Escribanía de Gobierno y que se completa con un acta notarial; y el Formulario B que se presenta en Legislatura.

“En este caso —continuó— la escritura fue anulada y no lo intimaron para que la suscriba, por lo que se tiene como no presentada”. “Eso hace caer el formulario A y queda por determinar si el formulario B es válido por sí solo”, aclaró sobre las cuestiones técnicas que se deben analizar.

Turf, cannabis y poder

Alejandro Ruiz tuvo otras dos denuncias. Una, la presentó su cuñado, Néstor René Palacios en la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje por presunta coacción. Le achaca haber influenciado para estar detenido injustamente por hechos inexistentes, tras negarse a cederle parte de sus tierras que permitirían a Ruiz extender una pista de turf hasta alcanzar la longitud requerida para la autorización.

El fiscal solicitó el archivo pero el Juzgado de Control pidió que se tramiten más pruebas.

Un tercer expediente se abrió hace tiempo por una supuesta plantación de cannabis en la finca familiar. Esa denuncia fue archivada.