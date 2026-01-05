Calendario completo de ANSES para enero de 2026: cuándo cobran jubilados, pensionados, AUH y asignaciones

Con el inicio de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario oficial de pagos correspondiente a enero para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. El cronograma incluye las fechas de cobro de jubilaciones y pensiones —tanto mínimas como superiores—, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y otras prestaciones vigentes.
Además de las fechas, el organismo previsional ratificó que los haberes de enero se liquidarán con los montos actualizados según la fórmula de movilidad vigente, que ajusta las prestaciones en función de la inflación.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
DNI terminados en 0: 9 de enero
DNI terminados en 1: 12 de enero
DNI terminados en 2: 13 de enero
DNI terminados en 3: 14 de enero
DNI terminados en 4: 15 de enero
DNI terminados en 5: 16 de enero
DNI terminados en 6: 19 de enero
DNI terminados en 7: 20 de enero
DNI terminados en 8: 21 de enero
DNI terminados en 9: 22 de enero
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 0: 9 de enero
DNI terminados en 1: 12 de enero
DNI terminados en 2: 13 de enero
DNI terminados en 3: 14 de enero
DNI terminados en 4: 15 de enero
DNI terminados en 5: 16 de enero
DNI terminados en 6: 19 de enero
DNI terminados en 7: 20 de enero
DNI terminados en 8: 21 de enero
DNI terminados en 9: 22 de enero
Asignación por Embarazo (AUE)
DNI terminados en 0: 12 de enero
DNI terminados en 1: 13 de enero
DNI terminados en 2: 14 de enero
DNI terminados en 3: 15 de enero
DNI terminados en 4: 16 de enero
DNI terminados en 5: 19 de enero
DNI terminados en 6: 20 de enero
DNI terminados en 7: 21 de enero
DNI terminados en 8: 22 de enero
DNI terminados en 9: 23 de enero
Asignación por Prenatal
DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero
Asignación por Maternidad
Todas las terminaciones de documento: del 14 de enero al 12 de febrero
Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción)
Todas las terminaciones de documento: del 12 de enero al 12 de febrero
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de documento: del 9 de enero al 12 de febrero
Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero
