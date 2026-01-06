Juan Grabois protagonizó un fuerte cruce en vivo con periodistas mientras participaba de la movilización frente a la Embajada de Estados Unidos en la ciudad de Buenos Aires, convocada este lunes para repudiar la intervención estadounidense en Venezuela y la captura de captura de Nicolás Maduro. El episodio, que incluyó una seguidilla de insultos al aire, se viralizó en redes sociales y derivó horas más tarde en un cruce entre el diputado de Unión por la Patria y el presidente Javier Milei.

El dirigente social hablaba con el canal A24 desde la manifestación convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Frente de Izquierda y las dos centrales de trabajadores CTA, cuando el intercambio comenzó a tensarse. En el marco de una discusión, Grabois rechazó las críticas al régimen venezolano y apuntó contra la cobertura mediática del conflicto. “Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que acá lo que está en discusión no es la democracia sino el petróleo”, lanzó.

En ese sentido, agregó: “Por eso el mismísimo presidente Trump va a buscar un acuerdo con las mismas personas que hasta la semana pasada eran ministros de Maduro. Así que tratemos de no ser tan imbéciles y de no confundir a la gente entre lo que es un acto de guerra y saqueo de recursos naturales con un acto de defensa de la democracia”.

Durante la conversación, el legislador también rechazó las preguntas vinculadas a la crisis humanitaria y migratoria en Venezuela, al considerar que desviaban el foco del debate. “¿Querés discutir un punto que no es el que está en discusión ahora porque te conviene para justificar una agresión imperial?”, increpó a uno de los periodistas. “¿Tenés dudas sobre un bombardeo y una masacre? Bueno, yo no las tengo. Yo tengo certezas. La certeza de que es un crimen de guerra”, dijo.

“La gente que está a favor de los criminales de guerra, que utilizan el poder de una fuerza militar superior, son tan imbéciles que no se dan cuenta de que mañana se lo pueden hacer a ellos. Se puede ser irrespetuoso diciendo palabras lindas y tranquilitas. Se llama hipocresía y eso es lo que son”, reiteró.

Sus dichos generaron una inmediata reacción desde el estudio, donde intentaron bajar el tono de la conversación. El conductor del programa le reclamó que evitara las agresiones. “Grabois, sigamos tranquilos. Nos dijiste estúpidos e imbéciles tres veces a todos los que estamos acá y nosotros nunca te lo dijimos”, pidió.

Lejos de moderarse, el diputado redobló la apuesta con más insultos dirigidos tanto al periodista como al resto del equipo. “Me parece que son un poquito estúpidos y bastante imbéciles. Vos debés ser muy imbécil, con las boludeces que decís, con no tener la conciencia de cómo cambia la geopolítica y la seguridad latinoamericana con lo que sucedió, y haciendo comparaciones estúpidas”, disparó.

“Claramente sos muy pelotudo y te lo tengo que decir. Lo lamento mucho, sos un idiota”, insistió Grabois hacia el final de la entrevista. Desde el estudio calificaron al dirigente de "irrespetuoso” y dieron por terminada la conversación.

La reacción de Javier Milei a los insultos de Juan Grabois a periodistas

El fragmento del cruce televisivo entre Grabois y el equipo de A24 comenzó a circular con fuerza en redes sociales y llegó = al presidente Javier Milei. Durante la noche, el mandatario citó el video en su cuenta y escribió: “Nunca nos olvidemos que enfrente tenemos a este tipo de personajes... Fin”.

La respuesta de Grabois no tardó en llegar. Poco más de media hora después, el diputado reaccionó y publicó. “El que se dedicó a insultar a medio país ahora se escandaliza por mis modales. Hipócritas. Estoy enfrente tuyo y de tu caterva de hijos de puta, siempre, basura”.

