Convocan a una marcha contra la intervención de EE.UU a Venezuela

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó para este lunes una movilización en Plaza Italia, en la Ciudad de Buenos Aires, en rechazo a la intervención de Estados Unidos en Venezuela. La protesta se realizará bajo la consigna “Fuera EE.UU de América Latina” y contará con la participación de otras organizaciones sindicales y sociales, entre ellas la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que también marchará durante la jornada.

La convocatoria se da en medio de un clima de tensión política en Argentina, con protestas de organizaciones de izquierda y movimientos sociales que ya se habían manifestado frente a la embajada de Estados Unidos en rechazo a la operación en Venezuela. Asimismo, el Gobierno de la Ciudad reforzó la seguridad en sectores diplomáticos ante la previsión de nuevas concentraciones.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, explicó que la decisión de movilizarse responde a una concepción del sindicalismo que excede la defensa estrictamente laboral: “ATE es un sindicato distinto dentro del sector público porque no solo se orienta a defender el salario, los puestos de trabajo o la estabilidad laboral, sino que entiende que tiene que debatir políticas y discutir el rol que debe tener el Estado”, sostuvo.

En ese sentido, Aguiar vinculó la situación venezolana con la política exterior del Gobierno argentino y cuestionó el alineamiento internacional del presidente Javier Milei. “Celebrar esta invasión de Estados Unidos a Venezuela es avalar una política internacional intervencionista que mañana nos puede tener como perjudicados a nosotros”, afirmó, y advirtió que uno de los principales objetivos de estas acciones es el “apoderamiento de los recursos naturales, incluso mediante el uso de ejércitos si es necesario”.



Para el dirigente sindical, la postura oficial del Gobierno argentino “pisotea la dignidad de los argentinos” y expone al país a riesgos futuros. “Hoy es Venezuela y mañana nos va a tocar a nosotros. Aunque, con Milei en el gobierno, no hace falta una invasión armada: ya se están apoderando de nuestros recursos naturales a partir de políticas de entrega”, remarcó.

Consultado sobre si esperan algún pronunciamiento oficial tras la movilización, Aguiar fue categórico: “No esperamos nada de este gobierno. Todo lo que se pueda lograr va a ser a partir de la confrontación, en todos los planos: judicial, parlamentario y en la calle”.

La convocatoria se inscribe además en un marco regional. ATE forma parte de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) y de la CTA, centrales sindicales que impulsan acciones coordinadas de repudio a la intervención estadounidense. En la misma línea, la UTEP anunció su participación en la jornada de protesta, reforzando el carácter multisectorial de la movilización.

“El mensaje es claro: no estamos evaluando al gobierno de Maduro. Lo que hay que analizar y poner en discusión es el accionar de Estados Unidos y ponerle límites urgentes”, concluyó Aguiar.

