Tras la captura de Nicolás Maduro, el gobierno de Cuba confirmó la muerte de 32 cubanos que se encontraban cumpliendo funciones seguridad en el entorno del mandatario venezolano. Las autoridades reportaron que habrían ocurrido durante el ataque de Estados Unidos que derivó en la aprehensión del líder de Venezuela.

"Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos", reprocharon las autoridades cubanas.

A través de un mensaje publicado en Instagram, el gobierno de Cuba indicó que los fallecidos "cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano".

"Fieles a sus responsabilidades con la seguridad y la defensa, nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones", ampliaron las autoridades.

El reclamo y la información proveniente de La Habana fue difundida casi al mismo tiempo en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, realizaba una conferencia de prensa durante su traslado desde Florida hasta Washington, en la que sugirió que muchos cubanos habían muerto durante la operación en Venezuela.

"Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, los combatientes supieron poner en alto con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas", añadieron desde el gobierno de Cuba y aclararon que llevarán a cabo "las acciones correspondientes para rendirles el merecido tributo".

Las autoridades cubanas también indicaron que, tras comprobar la identidad de cada una de las víctimas, sus familias fueron informadas y recibieron las condolencias del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Si bien ni el gobierno venezolano ni el estadounidense dieron un número oficial sobre la cantidad de víctimas fatales que dejó el ataque de Estados Unidos en el complejo militar de Fuerte Tiuna, The New York Times indicó que un alto funcionario venezolano señaló que hubo al menos 80 muertos y que el número puede seguir creciendo.

