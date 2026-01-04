La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró este domingo su primera reunión de Gabinete en el Palacio de Miraflores (Casa de Gobierno), tras la crisis desatada por la incursión militar de los Estados Unidos en Caracas, y que culminó con la captura del mandatario del país, Nicolás Maduro.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el encuentro, que reunió a la plana mayor de ministros y altos mandos, buscó normalizar la gestión administrativa de la nación caribeña tras la captura de Maduro y establecer las prioridades de una transición observada por toda la comunidad internacional.

La jornada estuvo marcada por la respuesta oficial a las recientes presiones de Washington. A través de sus redes sociales, Rodríguez adoptó un tono conciliador pero firme, invitando a la administración de Donald Trump a replantear el vínculo bilateral.

La mandataria interina instó al Gobierno estadounidense a trabajar en una “agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido”, siempre bajo el marco de la legalidad internacional. En tanto, luego de que el republicano advirtiera sobre las consecuencias de no cooperar, Rodríguez sostuvo que la región “merece la paz y el diálogo, no la guerra”.

Durante su declaración, Rodríguez buscó legitimar su posición vinculándola directamente con el legado del mandatario detenido y trasladado a Nueva York. “Ese ha sido siempre el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento”, afirmó, reforzando la idea de que no habrá una ruptura ideológica inmediata en el mando.

Rodríguez asumió temporalmente la presidencia con el aval de la Corte Suprema y de las fuerzas militares de Venezuela. Trump la amenazó diciendo que “pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro”, si no coopera con las condiciones que busca imponer Washington.

Delcy Rodríguez creó una comisión que buscará la liberación de Maduro

Delcy Rodríguez creó este domingo una comisión que buscará la liberación del mandatario Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, capturados en Caracas por fuerzas estadounidenses que los sacaron del poder.

Acusado de narcotráfico y terrorismo, Maduro fue recluido el sábado en una cárcel de Nueva York y este lunes debe comparecer ante un juez en esa ciudad.

La comisión "de alto nivel" fue anunciada por el ministro de Información, Freddy Ñáñez, quien será uno de sus integrantes. Estará presidida por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y por el canciller Iván Gil.

