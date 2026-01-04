El Ejército venezolano respalda a Delcy Rodríguez para encabezar la transición tras la captura de Maduro

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) expresó este domingo su respaldo a Delcy Rodríguez para asumir las facultades del Poder Ejecutivo de Venezuela durante un período de transición, luego de la detención del presidente Nicolás Maduro en un operativo de Estados Unidos. El pronunciamiento militar se produjo en medio de una escalada del conflicto con Washington y tras una resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que habilitó a la vicepresidenta a ejercer la presidencia de forma interina.

El respaldo fue anunciado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, durante una transmisión oficial flanqueado por el Estado Mayor Superior. Allí, el jefe militar ratificó el reconocimiento de Maduro como “presidente constitucional” del país, pero avaló la decisión del TSJ que dispuso que Rodríguez asuma por 90 días las atribuciones del Ejecutivo, en el marco de un estado de conmoción exterior decretado por las autoridades venezolanas.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López

Según el comunicado leído por Padrino López, la medida se adoptó en cumplimiento de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. La FANB sostuvo que la designación de Rodríguez busca “preservar el orden constitucional” en un contexto que describió como de “agresión externa” y llamó a la población a retomar sus actividades cotidianas con normalidad, al tiempo que pidió “calma, paz y disciplina social”.

En paralelo, Estados Unidos confirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a la ciudad de Nueva York tras un operativo militar de gran escala en Venezuela. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el mandatario venezolano permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y enfrentará cargos federales por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados con armas automáticas ante un tribunal de Manhattan.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su país “gobernará el país” hasta que se concrete una “transición juiciosa” y aseguró que Washington tomará control de las reservas petroleras venezolanas como parte de su plan para el país sudamericano. Además, advirtió que Delcy Rodríguez “pagará un precio muy alto” si no coopera con Estados Unidos durante el proceso de transición.

Desde Caracas, el ministro de Defensa denunció lo que calificó como un “secuestro” de Maduro y Flores, y aseguró que el operativo incluyó el asesinato de miembros del equipo de seguridad presidencial, soldados y civiles. Estas afirmaciones no fueron confirmadas de manera independiente. En el mismo mensaje, la FANB rechazó la captura del presidente y exigió su liberación inmediata.

La tensión se profundizó tras los bombardeos de Estados Unidos sobre Caracas y ciudades aledañas, ocurridos el 3 de enero, según denunciaron las autoridades venezolanas. Mientras tanto, altos funcionarios del gobierno bolivariano reiteraron su respaldo a Delcy Rodríguez como autoridad encargada y llamaron a la comunidad internacional a pronunciarse sobre la situación.

En un escenario de extrema volatilidad política y militar, el respaldo del Ejército a Rodríguez aparece como una pieza central del tablero interno venezolano, mientras el conflicto con Estados Unidos abre una etapa inédita de incertidumbre institucional y geopolítica en la región.

