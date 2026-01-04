Ladrillo en la pared chavista, Roger Waters repudió la detención de Maduro en EE.UU.

Tras la captura de Nicolás Maduro en el marco de una operación estadounidense, el músico británico Roger Waters se pronunció al respecto y publicó un video en defensa del dictador venezolano, asegurando que el hecho fue un "salvaje acto de agresión".

Bajo el título "Venezuela es una nación soberana, quiten sus manos de ahí, gringos" (For god's sake Venezuela is a sovereing nation hands off gringos), el exlíder de Pink Floyd compartió un video de casi 2 minutos en el que sostiene que su postura representa al "99% de todas las personas" frente a la detención de Maduro.

"Estamos realmente consternados por el salvaje acto de agresión del imperio de Estados Unidos contra nuestros hermanos, hermanas y camaradas en Venezuela, esa grande y maravillosa expresión de la Revolución Bolivariana", expresó el músico en tono solemne.

Waters insistió en que su postura ante la detención del mandatario venezolano no es minoritaria y agregó: "Alrededor del mundo, solo Dios sabe qué porcentaje, pero probablemente el 99% de todas las personas estamos diciendo que deploramos estas acciones".

"Por el amor de Dios, dejen de comportarse como niños en el patio de una escuela. Este es nuestro mundo, no el de ustedes" lanzó luego, apuntando directamente contra el presidente estadounidense Donald Trump y a su Gobierno, pidiéndoles que respeten "el derecho soberano" de los venezolanos

"No soy un hombre de oración, pero sí un hombre activo, y haré todo lo que esté en mi poder para apoyar a Venezuela, que es un país soberano y debería ser dejado en paz por el gendarme gringo del norte", cerró el ex integrante de Pink Floyd.

Esta no se trata de la primera vez que el músico defiende al régimen del mandatario venezolano, dado que, durante las elecciones presidenciales de 2024, llamó a votar por Maduro en los comicios denunciados por fraude y también descalificó a María Corina Machado y la acusó de querer "regalar su país".

Desde su lugar, Waters considera que Venezuela es víctima de una "agresión imperial" por parte de Estados Unidos y sus intereses corporativos, sobre todo los petroleros, y aseguró en otras oportunidades que la "Revolución Bolivariana" es un proceso exitoso y soberano que debe ser protegido.

