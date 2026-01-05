El nombre de Cilia Flores llegó a los titulares de los medios más importantes del mundo el pasado sábado 3 de enero, cuando las fuerzas especiales estadounidenses la capturaron junto a su esposo Nicolás Maduro en la base militar de Fuerte Tiuna, Caracas, y la trasladaron a Nueva York para ser juzgada por narcoterrorismo. Pero su historia comienza mucho antes: Flores fue una pieza clave en el chavismo venezolano desde su conformación; de hecho, en 1997 fue una de las fundadoras del Movimiento Quinta República, el primer partido político de Hugo Chávez. En el poder la llaman "primera combatiente", un título que inventó el propio Maduro para evitar lo de "primera dama"; en el ámbito privado, su marido le dice "Cilita".

Abogada especializada en derecho laboral y penal y con trayectoria en derechos humanos, en 1992 Flores visitó en la cárcel de Yare a Hugo Chávez y a los otros militares rebeldes que intentaron derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero. Se puso a disposición de ellos, fundó el Círculo Bolivariano de los Derechos Humanos, y se incorporó al equipo legal que tomó su defensa y logró su liberación en 1994. Desde ese momento formó parte de su armado político: fundó partidos, presidió la Asamblea Nacional de Venezuela y hasta llegó a procuradora general. Pero fue en esas primeras actividades por la liberación de Chávez, en las calles, que conoció a Nicolás Maduro.

Este lunes, Flores declara ante la justicia federal de Estados Unidos. La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo en la red social X: "Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses."

"Qué inteligente", la primera impresión de Flores sobre Maduro

Cilia Adela Flores nació el 15 de octubre de 1956 en Tinaquillo, una ciudad mediana tres horas al oeste de Caracas, y se crió en los barrios populares de la capital. Estudió derecho en la Universidad Santa María, comenzó a defender causas de derechos humanos y así fue que se cruzó con Chávez, Maduro y su carrera política.

Para ese momento llevaba catorce años casada con Walter Gavidia, y ya era madre de tres hijos: Walter Jacob, Yosser Daniel y Yoswal Alexander. Ese ciclo llegó a su fin cuando comenzó a involucrarse en política. En un podcast sobre la vida de Maduro publicado en noviembre de 2023, ella contó cómo recuerda la primera vez que lo vio: “En esa travesía por la liberación de Chávez andábamos en actividades en la calle. Yo siempre recuerdo de una asamblea en Catia y cuando un muchacho pide la palabra, habló y me quedé mirando. Dije ‘qué inteligente’”.

Desde ese momento estuvieron juntos, pero pasaron dos décadas hasta que se casaron legalmente. Fue en julio de 2013, después del triunfo electoral que lo convirtió en presidente de Venezuela.

Cilia Flores fue la primera presidenta mujer de la Asamblea Nacional de Venezuela

En esos años, la carrera política de Flores no se detuvo: fue electa diputada en el año 2000, lo revalidó en 2005 y entre 2006 y 2011 fue la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional de Venezuela (el Congreso). En 2012, Chávez la nombró procuradora general, cargo que ocupó poco más de un año.

Una vez que Maduro llegó a la presidencia y ella se convirtió en su esposa legal, bajó el perfil público pero no dejó el poder real: ejerció su influencia en el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral. En 2017 integró la Asamblea Constituyente, y desde 2021 es diputada por el estado de Cojedes.

Muchos la ven como el poder detrás del trono: asesora de confianza, polarizante y con mano firme en las disputas internas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Para darle calidez a su figura, tuvo su propio programa de televisión dedicado a temas cotidianos, llamado "En familia con Cilia". Fue un modo de contrarrestar las múltiples polémicas y acusaciones de nepotismo y corrupción que ensombrecen su figura.

El caso de los "narcosobrinos" y otros escándalos

De todas las sospechas sobre la primera dama, la que más ruido hizo es la que involucra a sus sobrinos Efraín Antonio Campo Flores (también su ahijado) y Francisco Flores de Freitas, detenidos en Haití por la DEA en noviembre de 2015. La agencia antidrogas de los Estados Unidos los acusó de intentar ingresar 800 kilos de cocaína al país. Flores calificó a la acción como un "secuestro"; sin embargo, sus sobrinos fueron juzgados en Nueva York y condenados a 18 años de prisión.

El caso de los "narcosobrinos" dividió las aguas en Venezuela durante años, y volvió a las primeras planas cuando el ex presidente de Estados Unidos Joe Biden los liberó en un intercambio de presos políticos. Para la oposición, fue la prueba de que el narcotráfico llegaba al corazón del poder chavista.

Flores acumuló otras polémicas. La acusaron de nepotismo masivo: durante su presidencia en la Asamblea, contrató a decenas de familiares –hijos, madre, primos, cuñados– en puestos bien pagos. Ella respondió: "Me siento orgullosa y defenderé su trabajo las veces que haga falta". En 2015, la nueva directiva opositora denunció hasta 40 parientes con empleos estatales.

Países como Estados Unidos, Canadá, Colombia y Panamá sancionaron a Flores desde 2018 por cargos como corrupción, lavado de dinero y el más abstracto "socavar la democracia". Nicolás Maduro salió al cruce: "No se metan con Cilia, no sean cobardes. Su único delito es ser mi esposa". En 2026, los dos enfrentan a la justicia de Estados Unidos, mientras sus seguidores se preguntan quién los traicionó.

