Nicolás Maduro declara hoy ante un tribunal federal de Nueva York en su primera audiencia judicial

El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, declararán este lunes ante un tribunal federal de Nueva York, en su primera audiencia judicial en Estados Unidos tras la captura en las afueras de Caracas, durante un operativo militar ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Según un vocero del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Maduro y su mujer serán llevados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan, a las 12, hora local, (14 de Argentina).

Maduro fue recluido en una cárcel de Brooklyn pocas horas después de su arresto en Venezuela el sábado pasado. Según se informó, fue trasladado al Metropolitan Detention Center, una prisión federal de alta seguridad, tras arribar a Manhattan en helicóptero.

De manera previa, el mandatario fue procesado en una instalación federal vinculada a la Drug Enforcement Administration (DEA). En ese marco, enfrentará un juicio en Estados Unidos por cargos vinculados al narcotráfico, entre otras acusaciones.

Maduro enfrenta cuatro cargos federales en Estados Unidos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

Las acusaciones fueron presentadas en marzo de 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y confirmadas este sábado. Según sostienen, el mandatario habría liderado el Cartel de los Soles, una supuesta red de narcotráfico integrada por miembros de las fuerzas armadas y políticos de Venezuela, con el objetivo de introducir toneladas de cocaína en territorio estadounidense durante años para desestabilizar al país.

Nicolás Maduro declarará este lunes ante un tribunal de Nueva York junto a su esposa Cilia Flores.

Por su parte, Flores, esposa del líder chavista, enfrenta cargos vinculados a presuntas tareas de apoyo logístico y financiero a la misma estructura de narcotráfico, de acuerdo con medios estadounidenses. En 2017, su nombre ya había quedado involucrado en una causa judicial en Estados Unidos, luego de que dos de sus sobrinos fueran condenados en Nueva York tras intentar introducir cocaína en EE. UU.

En línea con procesos judiciales similares, la audiencia prevista para este lunes dará comienzo formal al caso. Se espera que Maduro y Flores comparezcan ante el juez Hellerstein para la lectura formal de los cargos, la verificación de su identidad , la garantía del acceso a defensa legal y la definición de su eventual detención preventiva sin derecho a fianza, según indicó The New York Times.

Además del impacto del proceso, el expediente abre discusiones jurídicas de fondo. Una de ellas gira en torno a la jurisdicción de Estados Unidos sobre hechos ocurridos fuera de su territorio, un punto que el Departamento de Justicia fundamenta desde el efecto directo del narcotráfico sobre suelo estadounidense y en el uso de rutas internacionales con destino final en ese país. Otro eje relevante es el eventual planteo de inmunidad por parte de Maduro en su condición de exjefe de Estado, un argumento que Washington considera inválido tras su captura.

La comparecencia de Maduro también proyecta consecuencias políticas de mayor alcance. Por primera vez, un expresidente venezolano enfrentará de forma directa a la justicia federal estadounidense por delitos graves, en un caso que refuerza la estrategia de Washington de avanzar de manera penal contra el núcleo del chavismo, más allá de las sanciones económicas y el aislamiento diplomático aplicados en los últimos años.

Desde el punto de vista jurídico, el camino que se inicia se anticipa largo y complejo. Las causas por narcotráfico internacional suelen extenderse durante años, con audiencias preliminares, disputas sobre las pruebas y eventuales negociaciones. La fiscalía deberá demostrar no solo la existencia de los envíos de droga, sino también el rol específico de Maduro en su planificación, coordinación o encubrimiento, uno de los desafíos centrales del expediente.

