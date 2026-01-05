Diego Guelar sobre la intervención de EE.UU. en Venezuela: "Es un precedente muy malo, pero no había otra forma"

El exembajador argentino en China, Diego Guelar, sostuvo que la captura de Nicolás Maduro tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela "es un precedente muy malo", aunque aclaró que "no había otra forma".

“Hay varias facetas. Uno es el hecho consumado que es desafortunado porque obviamente se violan todas las normas de derecho internacional, pero no había otra forma”, analizó el diplomático.

"Indudablemente la oposición venezolana no podía por vía pacífica, movilizadora, remover a Maduro. Está hecho, enfrentará la justicia y personalmente espero que le den cadena perpetua y el capítulo está terminado”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Además señaló que “lo que importa es lo que viene ahora y la transición real es entre Estados Unidos obviamente, y del otro lado el gobierno que está todavía en control".

"Más allá de que a mí me gustaría que se reconociera el resultado electoral legítimo del 28 de julio y asumieran las autoridades que fueron electas por la gente, mi sensación es que esto va a terminar en un proceso electoral y que finalmente María Corina Machado va a ser electa por una inmensa mayoría como presidenta de Venezuela. Pero eso está al final de la transición, no a este inicio", aseguró Guelar.

Guelar evaluó que la transición “no va a ser obviamente nada fácil” y que “la primera señal en serio de inicio de transición es la libertad de los presos políticos”.

“Espero que por supuesto Estados Unidos lo reclame en forma inmediata como capítulo uno”, enfatizó.

¿El imperio de la ley o la ley del imperio?

"No hay que pasarse de chupamedias"

“Espero que esto no genere un precedente porque si no entonces también China puede mañana hacer lo mismo con Taiwán. Cuando uno ve las cosas de un lado, juegan las negras también. Entonces estaríamos en una espiral gravísima”, interpretó el exembajador argentino en EE.UU.

“Por eso este es un precedente muy malo, sin lugar a dudas. No hay que transformarlo en bueno ni pasarse de chupamedias. Lo transforman en un modelo. Esto no es un modelo, es un hecho no deseado, que no había otra forma”, insistió Guelar.

“La realidad demostró que Maduro y su banda perdieron 7 a 3 la elección. No había procedimiento democrático ni jurídico que permitiera que este proceso se iniciara. Pero ahora hay que darle el mayor valor a una transición”, concluyó el diplomático.