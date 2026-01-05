Verano 2026: estacionar en los ríos de Córdoba ya supera los $10 mil

Con el comienzo de la temporada de verano 2026, el turismo volvió a impactar de lleno en los costos asociados al estacionamiento en Córdoba, especialmente en las zonas más concurridas de las sierras. Estacionar cerca de los ríos dejó de ser un gasto accesorio para transformarse en un factor determinante dentro del presupuesto de quienes eligen pasar el día en balnearios y espacios naturales.

Como ocurre cada año a partir del 1 de enero, municipios y comunas actualizaron sus ordenanzas tarifarias y redefinieron los valores del estacionamiento en áreas turísticas. En la mayoría de los casos, el cobro está orientado principalmente a los visitantes y no a los vecinos, e incluye distintos servicios y controles municipales destinados a ordenar la afluencia de turistas durante la temporada alta.

En el valle de Paravachasca, uno de los casos más destacados es Anisacate, donde el estacionamiento diario en las bajadas al río más concurridas supera los 10 mil pesos por vehículo. La tarifa responde a la alta demanda concentrada en pocos accesos y a la prestación de servicios como baños, guardavidas certificados, seguridad municipal, defensa civil y ambulancia. Según el flujo de visitantes, la comuna habilita sectores adicionales para organizar el ingreso.

En el sur del Valle de Punilla, Mayú Sumaj, Cabalango y Tala Huasi fijaron valores de 10 mil pesos para autos y 5 mil pesos para motos. En algunas localidades se suma el alquiler de asadores con costo adicional, que alcanza los 5 mil pesos en Tala Huasi y hasta 10 mil pesos en Cuesta Blanca. En estos balnearios, el estacionamiento incluye baños, personal municipal y guardavidas, mientras que en Mayú Sumaj se agregan servicios como Wi-Fi, paramédicos y cuidado de vehículos.

Otras comunas presentan tarifas algo menores, aunque igualmente superiores al promedio histórico. En San Antonio de Arredondo, el costo diario es de 8 mil pesos, mientras que en Los Aromos y La Serranita asciende a 6 mil pesos por auto y 3 mil pesos por moto, con prestaciones que incluyen iluminación, asadores y presencia de personal de Defensa Civil.

En Villa Carlos Paz, los valores resultan relativamente más accesibles. El estacionamiento en zonas ribereñas ronda los 5 mil pesos por estadía, con alquiler de asadores por 3 mil pesos.