Obras en La Calera con Camino de las Sierras mientras sigue el reclamo por el peaje

La Municipalidad de La Calera avanza en gestiones con Camino de las Sierras para la realización de obras sobre la ruta E55, en un contexto atravesado por el reclamo del cobro del peaje en el acceso a Córdoba. Las intervenciones incluyen nuevas paradas de colectivo, señalización, dársenas y proyectos de infraestructura de gran envergadura, mientras el municipio mantiene su postura de fondo respecto a la eximición del pago para los vecinos.

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este lunes 5 de enero

Desde el inicio de la gestión del intendente Fernando Rambaldi, la relación con la concesionaria se sostuvo en un esquema de diálogo permanente. “Desde que nosotros entramos a la gestión hemos comenzado una relación con Camino de las Sierras que yo diría que es muy buena, sin embargo es muy dura también”, explicó el Concejal Lucas Larrosa.

En ese marco, las mesas de negociación con la Provincia no solo abordaron el esquema tarifario del peaje, sino que derivaron en compromisos de inversión en obras para la ciudad. Entre las intervenciones acordadas se encuentran cuatro mil metros de retroalimentación, dieciocho paradas de colectivo con garitas y obras de reducción de velocidad en sectores críticos, como la salida de las canteras. “Los colectivos frenaban sobre la calzada porque no estaba pavimentada la banquina”, explicó el concejal.

También se incorporaron trabajos de señalización horizontal y vertical y mejoras en sectores donde la calzada presentaba deterioro. “Hasta el momento Camino de las Sierras ha mejorado la señalética y ha construido varias de las garitas de colectivo”, detalló Larrosa.

Dentro de este paquete de obras, el municipio insistió especialmente en la construcción de una pasarela elevada para la escuela rural Dardo Rocha. “Los alumnos tienen que cruzar la ruta cada vez que entran o salen, y esa pasarela debería existir hace más de 20 años”, advirtió, al señalar que se trata de una zona con alto índice de siniestros viales. Además, aún restan ejecutar las obras de mayor inversión, como la rotonda de ingreso a La Calera, considerada clave para mejorar la seguridad vial en el acceso a la ciudad.

El reclamo por el peaje continúa siendo el eje de fondo del conflicto. El funcionario explicó que se trata de una traza de carácter urbano, utilizada diariamente por los vecinos. “Para los tres kilómetros doscientos metros de autovía que han construido, ya lo pagamos veinte veces”, señaló, y remarcó que se trata de la segunda cabina que más recauda dentro de la Red de Accesos a Córdoba.

Las negociaciones con la Provincia derivaron en un descuento para residentes, que redujo el valor del peaje para los vecinos de La Calera. “Los vecinos pasaron de pagar 690 pesos a 495 pesos, pero con el nuevo incremento se retomaron las manifestaciones”, explicó, y confirmó que las protestas continuarán durante los próximos meses para reclamar la eximición total del pago, un beneficio que, sostuvo, existió durante años.

Cuánto cuesta comer y tomar en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026: los precios dentro del evento

Larrosa insistió en que este peaje no responde a la lógica de otras rutas provinciales. “Esto no es una autovía, es una avenida, y los vecinos pagan todos los días para ir al colegio, al médico o a hacer las compras”, afirmó, y remarcó que no existe una vía alternativa real, como lo establece la normativa.

En ese contexto, confirmó que el intendente Rambaldi continuará acompañando a los vecinos autoconvocados. “La solución es una solución política que la puede brindar únicamente el gobernador de la provincia”, sostuvo, y aseguró que poner fin al cobro del peaje sería reparar una injusticia histórica para los calerenses.