Temporal en Villa Dolores: árboles caídos y calles anegadas por la tormenta

Un fuerte temporal de agua y viento provocó caída de árboles y postes, y calles anegadas en la ciudad de Villa Dolores, en el oeste provincial.

El vendaval, que también afectó a otras localidades de Traslasierra, se desató minutos después de las 21, también causó la interrupción del servicio de energía eléctrica en distintos sectores de la ciudad.

Sin embargo, por el momento no se han registrado evacuados, según informó Cadena 3.

Los barrios más afectados la tormenta fueron San Pablo y Colón, y el centro, mientras que en la Plaza Mitre hubo árboles destrozados por las fuertes ráfagas de viento.

Punilla

También cayó granizo en varios tramos de la ruta nacional 38, entre ellos en la localidad de Molinari.

Ciudad de Córdoba

En la capital cordobesa el temporal no provocó mayores inconvenientes, aunque hubo cortes de luz esta madrugada. Vecinos del barrio Villa Cabrera denunciaron que alrededor de las 2 de este miércoles se interrumpió el servicio.

Alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba (OHMC) habían emitido una alerta desde la tarde/noche del martes 6 de enero y la madrugada del miércoles 7 con el desarrollo de tormentas en diversos sectores del territorio provincial, algunas localmente fuertes.



La información había advertido por la posible abundante caída de agua en periodos cortos de tiempo, ráfagas de viento, caída de granizo, y actividad eléctrica.