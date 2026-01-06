Vecinos de una localidad de Córdoba llevan siete días sin agua y acusan abandono municipal

Los vecinos del barrio Mirador del Lago, en Bialet Massé, atraviesan una situación desesperante: llevan siete días consecutivos sin una gota de agua en medio de la temporada estival. Claudia Mena, residente de la zona, expuso la dramática realidad que enfrentan cerca de 3.000 habitantes en un problema que, según denunció, persiste desde hace más de cuatro décadas.

"Dos personas nos bañamos con un balde de agua. Lavamos los platos en un fuentón y en otro fuentón los enjuagamos, y esa agua la reciclamos para regar un poquito las plantas", relató Mena en Radio Continental Córdoba al describir las medidas extremas de racionalización que deben aplicar. La vecina también denunció que muchas familias con niños se ven obligadas a comprar agua tanto para el consumo como para la higiene básica.

La situación contrasta con la realidad de otras zonas de la localidad. Según el testimonio de Mena, mientras los barrios periféricos padecen la escasez, en el centro de Bialet Massé circulan camiones regadores municipales. "Están regando con el camión regador de la municipalidad el asfalto", señaló con indignación la vecina.

Un acueducto que no resuelve el problema

En 2023, durante la gestión del entonces gobernador Juan Schiaretti, se inauguró un acueducto provincial que prometía solucionar el déficit hídrico histórico de la zona. Sin embargo, la obra presenta fallas constantes que impiden un suministro regular, según los vecinos.

"El acueducto está funcionando a medias. Esto es un problema político", afirmó Mena. La vecina explicó que el sistema de agua entubada proveniente de los ríos serranos presenta roturas frecuentes y que la responsabilidad de su mantenimiento recae en el gobierno provincial.

El agua llega mediante un sistema administrado por una cooperativa de La Falda, a la que el municipio debe abonar un canon. "Si la Municipalidad no le paga, no nos dan agua", advirtió la residente.

Cambio de gestión, empeoramiento del servicio

Mena también marcó diferencias entre la administración anterior y la actual, encabezada por el intendente Eduardo Reyna. Según denunció, la gestión previa disponía camiones cisterna que abastecían a los vecinos, aunque fuera en horarios nocturnos.

Ese sistema desapareció con el nuevo gobierno municipal, aseguró la vecina. Consultada sobre las explicaciones oficiales, Mena indicó que desde el municipio les exigen tener cisternas de 3.000 litros como reserva, pero sin garantizar el suministro para llenarlas.

"Pagamos el agua, entonces necesitamos que nos la den de alguna forma", reclamó Mena, quien además reveló que abona mensualmente una factura de 14.000 pesos por un servicio que no recibe.

Camino a la Justicia

Ante la falta de respuestas, los vecinos evalúan medidas de fuerza. "Estamos viendo judicializar el pago del agua", anticipó Mena al explicar la estrategia que barajan junto a un grupo de vecinos organizados. La residente también denunció que las notas y pedidos formales presentados ante el municipio fueron desestimados.

En su pedido a las autoridades, Mena apeló directamente al gobernador Martín Llaryora, al ministro de Obras Públicas Fabián López y al intendente Reyna: "Le pido que tengan empatía, que tengan piedad por los niños de este barrio, por las personas mayores".

"Tengo 60 años, quiero agua para poder vivir porque es esencial, vital", concluyó la vecina, quien advirtió que el barrio Mirador del Lago se encuentra "abandonado por todas las autoridades".

PERFIL CÓRDOBA intentó comunicarse con la Municipalidad de Bialet Massé para conocer su versión sobre los reclamos, pero no obtuvo respuesta.