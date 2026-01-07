Córdoba: murió un bebé de tres meses y fueron detenidos sus padres

La Justicia de Córdoba investiga la muerte de un bebé de tres meses en el marco de una causa por supuesto homicidio en la que fueron detenidos los padres del niño.

La Justicia desestimó una denuncia de un vecino por presunta vigilancia con vehículo oficial en Córdoba

Padres detenidos

“Hace un par de días fue trasladado de Camilo Aldao, un pequeño de tres meses de edad, derivado del hospital de aquella ciudad, al Hospital Abel Ayerza acá en la ciudad de Marcos Juárez, y atento a las lesiones que arrojaron los estudios que le efectuaron, entendieron conveniente nuevamente efectuar un traslado al Hospital de Niños en la ciudad de Córdoba", contó el fiscal Fernando Epelde.

"Lamentablemente en el día de ayer el pequeño dejó de existir. Se está realizando la autopsia en estos momentos en la ciudad de Córdoba, pero hay algunos indicadores que nos permiten sospechar que aquella muerte podría haber sido producto o efectuada por los padres. Por eso ayer se ordenó la detención de los mismos", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

La Procuración Penitenciaria comenzaría a funcionar en abril, después del estreno del sistema de flagrancias

Hipótesis de la causa

"La verdad que una investigación penal es muy dinámica. Hoy en día nosotros estamos convencidos que hay unas lesiones, que esas lesiones son la causa de defunción del menor, pero hay detalles que seguramente pueden ir mutando para más o para menos a lo largo de la investigación", subrayó el funcionario judicial.

Además consideró que "por la cantidad de pruebas que se ha recolectado", la causa "ha tomado un volumen importante".

El fiscal señaló que la pareja, integrada por un hombre de 24 años y una mujer de 18, “no tendría otros hijos” y que “la historia clínica del bebé, o sea los controles, no presentaban ningún tipo de violencia, de lesión, de innutrición”. “Era un bebé sano”, recalcó.

“Era una pareja que vivía en la localidad de Camilo Aldao. Ella no tiene ningún tipo de antecedentes. Él a lo mejor algún antecedente menor en relación a la propiedad, pero ningún antecedente de violencia”, precisó Elpede.

“Todavía no han declarado, justamente ayer designaron abogados defensores y bueno, seguramente en los próximos días se les pondrá en conocimiento la prueba que tenemos reunida hasta el momento y escucharemos las posiciones exculpatorias de ambos”, detalló.

Por último confirmó que el nene presentaba “unas lesiones internas a nivel cabeza, a nivel cráneo”.