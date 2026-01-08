Sociólogo sobre la intervención de EE.UU en Venezuela: "Lo que hay es la proyección de un poder desnudo"

El analista internacional Gabriel Puricelli sostuvo que en la intervención de Estados Unidos a Venezuela “lo que hay es la proyección de un poder desnudo”.

Abogado cordobés: "La justicia de EE.UU. no tiene ninguna competencia para juzgar los crímenes de Maduro"

Análisis sobre Venezuela

“En Venezuela hay una paulatina normalización de la relación comercial con Estados Unidos y una continuidad del régimen dictatorial. En algunos casos con una profundización de la represión. Se vio también a los agentes del Sebin, del servicio de inteligencia, pidiéndole a gente en la calle sus celulares para ver si habían festejado la invasión estadounidense”, explicó el sociólogo.

“El cuadro es ese. ¿Cómo va a evolucionar? Es más difícil saberlo. Aparecen estas señales contradictorias de que mientras se profundiza la represión, podrían llegar a ser liberados algunos de más de mil presos políticos y 64 desaparecidos que hay en Venezuela en este momento”, agregó en declaraciones a Cadena 3.

Además señaló que “el foco en cualquier caso para el Gobierno de los Estados Unidos, por boca del propio presidente Trump y sin que esto este demasiado sujeto a interpretación, es efectivamente que Venezuela produzca más petróleo y que el comercio internacional de esa producción sea supervisado por los Estados Unidos”.

Moreno Ocampo: "Hacer lo que hizo Trump es un crimen de agresión"

“La proyección de un poder desnudo”

“Esta presidencia de Trump es la más personalista de las presidencias estadounidenses de los últimos 30 años, y lo es mucho más que la primera administración Trump”, analizó en diálogo con el periodista Miguel Clariá.

“Esta actitud de ´policía del mundo´ que siempre buscó ser legitimada por las instituciones internacionales, que los propios Estados Unidos ayudaron a fortalecer después de la Segunda Guerra Mundial, queda en segundo plano. Aquí lo que hay es la proyección de un poder desnudo”, remarcó.

“El vicejefe de gabinete de Trump, Stephen Miller, lo dijo claramente hace tres días en un reportaje cuando le preguntaron bajo qué norma de derecho internacional estaba haciendo esto EE.UU. Preguntó: ´qué derecho internacional. Nosotros esto lo hacemos porque podemos´, recordó el analista.

“Esto es finalmente el fundamento de esta acción y de futuras acciones”, concluyó Puricelli.