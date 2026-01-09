FAdeA consolidó su posicionamiento en la industria aeronáutica regional

La Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) recertificó con éxito la Norma AS 9100, el estándar internacional que establece requisitos para los sistemas de gestión de calidad en la industria aeroespacial, se informó oficialmente.

Norma AS 9100

“La recertificación fue obtenida tras una auditoría llevada a cabo por TÜV NORD Brasil, en la cual se evaluó el cumplimiento de los requisitos aplicables a las organizaciones que diseñan, desarrollan, fabrican y mantienen productos aeronáuticos”, explica un comunicado oficial.

“Durante el proceso, los auditores analizaron las distintas áreas que conforman la actividad de FAdeA, entre ellas el diseño y desarrollo de productos aeronáuticos; la fabricación de partes metálicas y de material compuesto; la producción de conjuntos, estructuras y aeronaves; y las tareas de mantenimiento, modificación, reparación y recorrida general de aeronaves, motores y componentes. En ese marco, se reconocieron las fortalezas de la empresa y se destacó el compromiso del personal”, precisa el documento.

La certificación AS 9100 contempla un ciclo de auditoría de tres años, con dos instancias de monitoreo intermedio, fundamentales para el sostenimiento del estándar.

Así “la certificación de FAdeA fue extendida hasta enero de 2029, reafirmando el compromiso de la empresa con la calidad, la mejora continua y los estándares internacionales del sector aeroespacial”.

Nueva intervención en un Boeing de Flybondi

Además FAdeA finalizó una nueva intervención sobre un Boeing 737-800 perteneciente a la empresa Flybondi.

“Los trabajos incluyeron tareas de inspección y la realización de ensayos no destructivos, ejecutados por equipos técnicos especializados de la empresa, de acuerdo con los procesos y estándares correspondientes”, puntualizó la compañía.

Embraer: última exportación del 2025

FAdeA realizó la última exportación de 2025 con destino a Brasil, correspondiente al envío de una puerta de carga del programa C-390 Millennium de Embraer.

“Con ese despacho, la empresa alcanzó un total de 21 exportaciones realizadas en el año, reflejando la continuidad productiva y el cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco del programa”, señala el comunicado.

